俄羅斯聖彼得堡巴士墜河釀7死 不明原因突大轉彎衝破橋梁護欄
俄羅斯緊急事務當局表示，聖彼得堡市（St. Petersburg）今天有一輛巴士行駛時突然急轉彎，然後從橋梁上墜入莫伊卡河（Moika River），事故造成7位乘客死亡、數人受傷。
路透社報導，俄羅斯調查委員會（InvestigativeCommittee）指出，該事故導致7人喪命。稍早的通報消息稱，這輛載著大約20名乘客的巴士有6人受傷。
事發現場可以看到，這輛巴士幾乎完全淹沒於河水中，救難人員站到車頂上，附近有救援船隻，救護車也在橋上待命。
相關當局發布的影片顯示，巴士於行駛時突然大轉彎，然後衝破橋梁護欄而墜河。
俄羅斯新聞社（RIA）報導提到，這輛巴士的司機已被拘捕。
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