COVID-19釀百萬人死亡…大流行協議仍未達共識 WHO將延長談判

世界衛生組織（WHO）今天表示，為因應未來大流行疾病的全球性協議草案談判已過了截止期限，目前仍未達成共識，但已取得進展，談判將會延長。

路透社報導，194個WHO成員國的談判代表希望在今天結束前達成最終協議草案，以期在本月稍晚舉行的世界衛生大會（World Health Assembly）上通過具法律約束力的協議。

但WHO今晚發布聲明表示，他們錯過了談判期限，並將在大會召開前幾週繼續談判。

領導會談的政府間談判小組共同主席瑪索索（Precious Matsoso）表示：「這不是個簡單的工作。完成這件事意味著把事情做對。」

這項協議的目的，是在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）導致數百萬人死亡後，強化全球對新病原體的防禦，並對現有的疫情因應規範進行一系列更新。