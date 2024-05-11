快訊

疑捷運偷情遭活逮！調查局高官十指緊扣女調查官 督察處火速追查

戲劇效果？以國大使絞碎憲章 聯合國發言人「1舉動」獲讚：我看多了

印尼碳貿協攜手黃金標準 加強碳市場認證兼容性

中央社／ 雅加達10日綜合外電報導

自願性碳市場認證機構黃金標準（Gold Standard）與印尼碳貿易協會（IDCTA）成立一個聯合工作小組，目標是強化印尼碳市場規範和黃金標準的認證方法之間的兼容性。

報導碳相關產經消息的Carbon Herald新聞網指出，經由6日簽署備忘錄所成立的工作小組，將支持印尼減碳計畫發展。

黃金標準執行長瑪格麗特．金（Margaret Kim）說：「在印尼當地，採用黃金標準旗下碳權認證方法學的各相關專案，已對17項聯合國永續發展目標（SDGs）中的11項做出獲得驗證的貢獻，並擋下超過280萬公噸二氧化碳進入大氣。」

「透過這項合作，我們可以取得更多成果，將資金引向能發揮最大影響力的地方。」

印尼碳貿易協會主席瑞薩（Riza Suarga）說：「黃金標準在減緩氣候變遷方面一直發揮重要作用，帶頭訂定了市場需求標準和註冊等。」

「我有信心能透過這次合作促進夥伴關係，並全力支持印尼國家氣候變遷控制註冊系統（IndonesianNational Registry System），以便印尼碳貿易協會成員在遵守國家法規的同時滿足全球市場期望，輕鬆進行交易。」

這個工作小組將立即上工，評估和促進黃金標準方法論及印尼的國家註冊系統、全國及獨立登記機構，乃至認證、監控和驗證程序間各方面的兼容性。

黃金標準的一些認證方法學，即將適用於印尼各項減碳專案裡一些與再生能源有關者。

透過這次合作，工作小組的目標是確保印尼碳市場和基礎建設的發展與國內和國際市場保持一致，為當地社區和政府帶來最大利益，並為碳權專案開發商提供明確的資訊。

印尼 碳排放 黃金

延伸閱讀

印尼準總統組閣廣納各黨盟友 傳將增設部長職位

高雄市府官員拆禮盒驚見2條黃金直送政風室 行賄廠商被法辦

陳逢顯雕刻最小黃金蝴蝶 2公釐栩栩如生

85歲心臟病阿嬤急撥110求助 竟是「救出」房內印尼看護工

相關新聞

日岸田內閣民調突急升 自民黨內部也「難以置信」疑這件事帶正面效應

日本新聞網（JNN）最新民調顯示，岸田內閣的支持率比前次急升7個百分點，不過仍在三成（29.8％）徘徊。TBS電視台報導...

胞兄涉以權謀私被捕…秘魯總統壓力倍增 檢方再調查濫權解散警隊

秘魯檢方今天表示，他們已對總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）展開調查，因為她解散了先前一直在調查她哥哥尼卡諾的...

馬航暗夜遇發動機故障！起飛後急降羽田機場 機上200人均安

馬來西亞航空一架航機今天凌晨從日本成田機場起飛後，飛行途中因左側發動機故障申請返航，最後緊急降落東京羽田機場，機上約20...

北韓拆金剛山設施 南韓促賠償

南韓統一部證實，北韓日前已將南韓設在金剛山旅遊特區內的消防設施拆除，南韓對北韓片面的拆除行為，深感遺憾，並嚴正敦促北韓方...

美中氣候特使本周開會 觸及中國產能過剩議題

國務院高級官員10日表示，總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔(John Podesta)與中國氣候變化事務特使劉振民於兩國...

北韓將部署新多管火箭發射器 提升砲兵作戰能力

北韓國營媒體今天報導，北韓將自今年開始為軍隊配備新的240毫米口徑多管火箭發射器，軍隊的砲兵作戰能力正出現「重大變化」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。