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日岸田內閣民調突急升 自民黨內部也「難以置信」疑這件事帶正面效應

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本首相岸田文雄（左）於日本黃金周期間出訪巴西等三個國家。路透社
日本首相岸田文雄（左）於日本黃金周期間出訪巴西等三個國家。路透社

日本新聞網（JNN）最新民調顯示，岸田內閣的支持率比前次急升7個百分點，不過仍在三成（29.8％）徘徊。TBS電視台報導，民調回升，連自民黨人士都感到難以置信。

TBS採訪自民黨幹部、官邸幹部等，異口同聲對民調結果表示不解，也有人猜測是到國外出訪帶來的正面效應。民調是5月4、5日進行，此時日相岸田文雄正在法國、巴西、巴拉圭訪問。

TBS分析，首相出訪通常都有助於支持率，但是日本民眾對加稅、自民黨回扣金等內政問題不滿已久，岸田內閣民調上升，仍舊令人跌破眼鏡。不支持率減少7.1個百分點。

朝日新聞旗下的AREA dot.引述政治評論員伊藤惇夫的話說，首相出訪後支持度上升並不稀奇。他在民主黨工作時，請專門機構研究首相露出度與政黨支持率的關連，得到的結論還簡單：與首相有關的正面新聞多一些，支持度就會上升。

他說，去年日本在廣島舉行七大工業國（G7）峰會，岸田的民調就上升。這次在黃金周歷訪三個國家，民眾看到相關報導，對首相的好感度便提升。

不過伊藤表示，這樣的民調上升不會持續太久，岸田回日本以後，國內持續會有自民黨醜聞等報導出現，很可能再次下跌。尤其說是民調上升，四捨五入勉強算三成，非常低迷。且JNN同分民調詢問，是否希望下次眾院選舉能讓立憲民主黨等勝出進行政權輪替，有48%的回答是肯定的，比前次增6個百分點。

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