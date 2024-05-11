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馬航暗夜遇發動機故障！起飛後急降羽田機場 機上200人均安

中央社／ 東京11日綜合外電報導
馬來西亞航空一架航機今天凌晨從日本成田機場起飛後，飛行途中因左側發動機故障申請返航，最後緊急降落東京羽田機場，機上約200人全數平安。示意圖／路透社資料照
馬來西亞航空一架航機今天凌晨從日本成田機場起飛後，飛行途中因左側發動機故障申請返航，最後緊急降落東京羽田機場，機上約200人全數平安。示意圖／路透社資料照

馬來西亞航空一架航機今天凌晨從日本成田機場起飛後，飛行途中因左側發動機故障申請返航，最後緊急降落東京羽田機場，機上約200人全數平安。日本官方已展開詳細調查。

日本讀賣新聞報導，馬來西亞航空（MalaysiaAirlines）71號班機今天凌晨從日本千葉縣成田機場起飛前往吉隆坡，途經東海上空因左側發動機發生故障，在日本奄美群島外海上空申請返航優先降落。

這架使用空中巴士A350-900機型的航機，最後在當地時間凌晨2時50分左右緊急降落在東京羽田機場A跑道，機上約200名乘客及機組員無人受傷。日本政府國土交通省等單位正調查詳細狀況。

國土交通省表示，馬航71號班機降落後，為確認A跑道上有無油料外洩，一度封閉A跑道約1小時。

成田機場 日本 羽田機場 馬來西亞

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