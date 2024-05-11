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阿根廷2火車相撞！車廂爆炸釀90傷 疑信號電纜遭竊造成調度意外

中央社／ 布宜諾斯艾利斯10日專電
阿根廷10日早上巴勒摩（Palermo）區火車鐵橋發生兩火車相撞意外，造成車廂脫軌漏油爆炸，導致90人受傷。圖取自國家報（La Nacion）
阿根廷10日早上巴勒摩（Palermo）區火車鐵橋發生兩火車相撞意外，造成車廂脫軌漏油爆炸，導致90人受傷。圖取自國家報（La Nacion）

阿根廷10日早上巴勒摩（Palermo）區火車鐵橋發生兩火車相撞意外，造成車廂脫軌漏油爆炸，導致90人受傷。

阿根廷火車（Trenes Argentinos）當局表示，開往布宜諾斯艾利斯城外目的地皮勒（Pilar）的客運列車在聖馬丁線4.9公里處撞上一輛維護貨車，4.9公里處為一處轉彎的高架火車鐵橋。

國家報（La Nacion）報導，根據官方消息來源，意外發生原因有兩種可能，信號系統的電纜被盜或車站間的調度失敗，造成客運列車與車站通訊無法溝通。

交通部長莫黑塔（Franco Mogetta）說明目前正在調查意外是人為錯誤或其他因素造成，不排除電纜竊盜導致意外。

阿根廷火車工會（La Fraternidad）會長馬圖拉諾（Omar Maturano）向媒體提及，因為信號電纜遭竊，自動信號系統無法正常運作，火車駕駛員已10天在沒有信號系統運作狀態下工作，向阿根廷火車提報失竊待修也尚未收到回覆。

火車上的乘客在社群分享的影片中喊著「我們奇蹟般活著」，影片鏡頭轉向拍攝火車窗外鐵橋下川流不息的車潮。一名受傷乘客在醫院接受媒體訪問表示：「第一時間以為我們從橋上掉下來了，我可能會死。」

漏油 火車 爆炸 阿根廷

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