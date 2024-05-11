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習近平會匈牙利總理奧班 共保中歐班列

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
中國國家主席習近平9日在布達佩斯出席匈牙利總統舒尤克和總理奧班共同舉行的隆重歡迎儀式。(新華社)
中國國家主席習近平9日在布達佩斯出席匈牙利總統舒尤克和總理奧班共同舉行的隆重歡迎儀式。(新華社)

大陸國家主席習近平昨天結束在歐洲的訪問，自匈牙利搭機返回北京。他在匈牙利分別會見匈牙利總統蘇尤克、匈牙利總理奧班，雙方發表中匈聯合聲明，並將兩國關係提升為「新時代全天候全面戰略夥伴關係」，提到會共同採取措施，「保障中歐班列運輸通道安全」。

據大陸外交部官網，中匈廿一條聯合聲明包括：匈牙利政府表示堅定奉行一個中國原則、反對任何形式的破壞中國國家統一的分裂行為。

繼塞爾維亞的訪問後，在匈牙利的聯合聲明再次提到匈塞鐵路，這條鐵路在大陸被視為「中國高鐵歐洲首單」，聯合聲明強調這是「中國—中東歐國家合作」的旗艦項目，雙方願積極推進匈塞鐵路匈牙利段項目工程建設，此外雙方還表示願意積極支持「中歐陸海快線」健康穩定發展，促進互聯互通和貿易往來。

雙方還肯定「中歐班列」發展成效，同意建立兩國政府間中歐班列合作機制，「共同採取務實舉措保障中歐班列運輸通道安全，提升運輸質效」。就中歐關係，大陸重申致力於發展中歐全面戰略夥伴關係，鼓勵開展高層交往，增進戰略共識，加強人文交流，共同應對全球性挑戰，積極平衡推進經濟合作。

匈牙利 北京 外交部

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