習近平會匈牙利總理奧班 共保中歐班列

大陸國家主席習近平昨天結束在歐洲的訪問，自匈牙利搭機返回北京。他在匈牙利分別會見匈牙利總統蘇尤克、匈牙利總理奧班，雙方發表中匈聯合聲明，並將兩國關係提升為「新時代全天候全面戰略夥伴關係」，提到會共同採取措施，「保障中歐班列運輸通道安全」。

據大陸外交部官網，中匈廿一條聯合聲明包括：匈牙利政府表示堅定奉行一個中國原則、反對任何形式的破壞中國國家統一的分裂行為。

繼塞爾維亞的訪問後，在匈牙利的聯合聲明再次提到匈塞鐵路，這條鐵路在大陸被視為「中國高鐵歐洲首單」，聯合聲明強調這是「中國—中東歐國家合作」的旗艦項目，雙方願積極推進匈塞鐵路匈牙利段項目工程建設，此外雙方還表示願意積極支持「中歐陸海快線」健康穩定發展，促進互聯互通和貿易往來。

雙方還肯定「中歐班列」發展成效，同意建立兩國政府間中歐班列合作機制，「共同採取務實舉措保障中歐班列運輸通道安全，提升運輸質效」。就中歐關係，大陸重申致力於發展中歐全面戰略夥伴關係，鼓勵開展高層交往，增進戰略共識，加強人文交流，共同應對全球性挑戰，積極平衡推進經濟合作。