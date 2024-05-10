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德里首長獲准交保 可能衝擊印度大選選情

中央社／ 新德里10日專電

一個多月前因貪汙案被捕的印度在野陣營重要領袖、首都德里首長克里瓦爾，今天獲准暫時交保。印度正在進行全國大選，外界密切關注形勢發展對選情的可能影響。

克里瓦爾（Arvind Kejriwal）是小老百姓黨（AAP）創黨人，現為德里國家首都轄區（NCT）首長，同時是在野政黨聯盟「印度全國發展包容性聯盟」（INDIA）的領袖之一。

他被指透過現已廢除的消費稅政策，向酒商收受高達10億盧比（約新台幣3億8400萬元）回扣，今年3月間遭印度執法局（Enforcement Directorate）逮捕。

由於印度於4月19日至6月1日舉行國會下議院選舉，6月4日開票，因此他的境況備受關注。

印度最高法院今天批准克里瓦爾暫時交保，直到6月1日，讓他可為AAP的候選人助選及拉票。但最高法院禁止他在保釋期間進入辦公室。

AAP發言人巴哈拉瓦吉（Saurabh Bharadwaj）今天向印度媒體表示，除了黨員和支持者之外，印度還有數以百萬計的民眾也一直盼望著克里瓦爾獲釋，「選情將被改變」。

雖然外界普遍相信，執政黨印度人民黨（BJP）再次勝選已無懸念，但有選舉觀察人士認為，BJP的選情恐怕沒有外界想象的樂觀，特別是印度並無可靠民調來判斷選情。

印度觀察人士分析，克里瓦爾被捕的時機帶來BJP「出奧步」的觀感，在導致部分中間選票流失的同時，也凝聚了原本四分五裂的在野陣營。如今他獲准交保並可站台助選，將可提振支持者士氣，特別是在AAP執政的地方。

觀察人士補充，BJP現階段競選策略主打印度教民族主義，候選人在造勢場合也著重於抨擊對手而非宣揚政績，例如經濟成長和國際地位提升，這樣的策略在一些選區可能已造成反效果。

台灣印度研究協會理事長、清大印度中心副主任方天賜今天也在臉書發文說，莫迪的支持度雖高，但未必能轉移到所有候選人身上；許多地方也有強力的草根型地方政黨，雖不能改變大局，但有蠶食BJP選票的效果。

方天賜寫道，莫迪戰戰兢兢到處輔選，言語也愈來愈激烈，可見選情還不容許躺著選。印度股市昨天大跌，原因之一是市場認為執政黨可能沒有原來預期的大勝。

莫迪

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