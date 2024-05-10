報平安！凱特王妃證實罹癌後 威廉王子曝她近況：狀況良好

英國天空新聞報導，英國王儲威廉王子自成為康沃爾公爵以來首次到訪英國西南部的錫利群島（Isles of Scilly），並在走訪當地聖瑪莉社區醫院（St Mary's Community Hospital）時更新了夫人凱特的健康狀況。他說，凱特自罹癌以來「狀況良好」。

康沃爾公爵的頭銜傳統上由英國王儲持有，威廉王子也因此能從康沃爾公國領地獲得收入，去年他領到約600萬英鎊（當時約台幣2億3511萬元）。錫利群島近三分之一的住宅大樓由康沃爾公國所有。

英國BBC報導，威廉王子表示，他的子女喬治王子、夏綠蒂公主和路易王子「非常嫉妒」他可以去錫利群島，並稱今年可能會帶他們去康沃爾郡。

威廉王子還收到護理長琳達．麥克海爾（Lynda McHale）的孫女寫的信，祝福國王查理三世和凱特王妃都能順利從癌症康復。