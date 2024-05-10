教宗宣布2025禧年 羅馬備戰將迎3200萬朝聖者湧入

天主教教宗方濟各今天宣布，明年將是每25年一度的禧年（Jubilee，又稱聖年）羅馬和梵蒂岡現在起分秒必爭，得為接待來自世界各地約3200萬名朝聖者做好準備。

法新社報導，教宗方濟各（Pope Francis）宣布禧年將於今年12月24日展開，「希望」將是這次禧年的主題，且他呼籲富裕國家免除貧窮國家的債務。

宣布教宗詔書時，教宗呼籲世上的「富裕國家」，「承認自己過去做出許多導致嚴重後果的決定，並下定決心讓那些永遠無力償債的國家免除債務」。

根據教宗詔書，禧年將於2026年1月6日結束。

然而，梵蒂岡並未提及將如何準備應對朝聖者大量湧入。

主辦方指出，禧年期間預計將有3200萬人來到羅馬和梵蒂岡，參加屆時將舉行的許多特別彌撒、會議和展覽。

羅馬本就不堪重負的交通運輸系統已經飽受批評，現在更被質疑如何因應朝聖者到來。

梵蒂岡周圍通往聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）的道路已開始進行重大工程，以改善交通壅塞問題。

羅馬天主教禧年傳統始於1300年，現在每25年舉行1次。禧年通常是從現任教宗打開聖伯多祿大教堂的聖門（Holy Door）開始，而朝聖者將參觀這座大教堂和羅馬另外3座主要教堂。

上一次「經常性禧年」（Ordinary Jubilee）是2000年，當時有將近2500萬名朝聖者擠滿羅馬；2016年也曾慶祝「非經常性禧年」（Extraordinary Jubilee）。