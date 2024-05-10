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旅客無法進出站…赴日必備「行動西瓜卡」大當機！JR東日本回應了

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旅客無法進出站…赴日必備「行動西瓜卡」大當機！JR東日本回應了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
赴日旅遊觀光客必定準備的「行動西瓜卡」10日大當機，出現了難以登入或透過App加值等問題。照片翻攝自X / tokyoaccident
赴日旅遊觀光客必定準備的「行動西瓜卡」10日大當機，出現了難以登入或透過App加值等問題。照片翻攝自X / tokyoaccident

JR東日本表示，赴日旅遊觀光客必定準備的「行動西瓜卡」（モバイルSuica）10日大當機，出現了難以登入或透過App加值等狀況。JR東日本正在詳加調查此事，並指有可能是網路攻擊

NHK引述JR東日本的說法報導，從下午5時30分左右開始，「行動西瓜卡」一直遇到連接需要通訊服務變困難的問題，導致用戶無法登入、購票或加值，甚至傳出有人無法進出驗票閘門。

報導同時指出，網路訂票服務「Ekinet」也出現了難以使用的問題。不過，西瓜卡內仍有餘額或已購買定期券等用戶則並未受到影響，仍然可以照常使用。根據JR東日本的公告，遭遇問題的用戶可到超商或車站的加值機使用現金儲值。

另根據NHK報導，東京首都圈私鐵和巴士公司組成的「PASMO協議會」表示，行動版PASMO從下午6時20分左右開始也出現了跟行動西瓜卡類似的狀況。

NHK 日本 東京 網路攻擊

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