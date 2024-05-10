快訊

血濺滿地…嘉市爆逾10人械鬥槍戰 2水電行員工頭破血流急救中

出包！高清文物圖檔外流「淘寶45元買得到」 故宮回應了

旅客無法進出站…赴日必備「行動西瓜卡」大當機！JR東日本回應了

加泰隆尼亞議會選舉5月12日登場 民調顯示社會黨領先

中央社／ 巴塞隆納10日綜合外電報導

西班牙加泰隆尼亞自治區12日將舉行議會選舉，這次選舉可能影響西班牙社會勞工黨（PSOE）的中央政府穩定性，民調顯示社會勞工黨的分支加泰隆尼亞社會黨（PSC）取得領先。

路透社報導，政治學家羅登（Toni Rodon）表示，位於西班牙東北部的加泰隆尼亞自治區經歷了10年的分離主義政府時期後，若加泰隆尼亞社會黨勝選，當地將迎來一個新時代。

羅登還說：「如果分離主義派失去他們在議會中的絕對多數席次，這肯定代表著週期的改變。但究竟這是暫時或長期的，我們拭目以待。」

但若支持獨立的全力為加泰隆尼亞黨（Junts per Catalunya）勝選則會助長分離主義，並為馬德里當局帶來進一步困境；該黨的領袖是普伊格蒙特（CarlesP uigdemont），他擔任過加泰隆尼亞自治區政府主席。

民調預估，伊拉（Salvador Illa）領導的加泰隆尼亞社會黨可望勝選成為最大黨，領先全力為加泰隆尼亞黨及加泰隆尼亞自治區的執政黨加泰隆尼亞左翼共和黨（ERC）。

西班牙「國家報」（El Pais）於6日發布的民調顯示，加泰隆尼亞社會黨將贏得議會總席次135席之中的40席，全力為加泰隆尼亞黨可望斬獲36席，加泰隆尼亞左翼共和黨將拿下26席。

但一些民調也指出，約有40%的選民尚未決定投票意向，因此任何結果都是可能的。

加泰隆尼亞 民調 西班牙

相關新聞

旅客無法進出站…赴日必備「行動西瓜卡」大當機！JR東日本回應了

JR東日本表示，赴日旅遊觀光客必定準備的「行動西瓜卡」（モバイルSuica）10日大當機，出現了難以登入或透過App加值...

已3次高峰會但歐中角力持續 習近平訪匈牙利送「伴手禮」讓歐盟陷尷尬

乍看之下，中國領導人說的話跟歐盟領導人一模一樣：要求對方提供公平經商環境、強調自家市場對外開放、共同促進世界和平。但或許...

聯合國大會將表決挺巴入聯決議草案 巴勒斯坦有望獲象徵性勝利

聯合國大會預計今天表決一項決議草案，決定是否賦予巴勒斯坦某些「額外權益及特殊待遇」，以及呼籲聯合國安全理事會（UNSC）...

印度應馬爾地夫親中總統要求 完成駐軍撤離

印度官員今天表示，在馬爾地夫總統穆伊祖的要求下，印度已讓民間技術人員取代大約80名駐紮於馬爾地夫的軍人。立場親中的穆伊祖...

日政府施壓檢討LINE雅虎持股 南韓科技部表遺憾

日本政府因個資外洩問題要求LINE雅虎檢討資本關係，被認為意圖施壓南韓NAVER出售股權。南韓科技部今天對此表示遺憾；N...

至少百人申請「災害關聯死」…背後因素曝 日媒：石川強震罹難者恐大增

日本能登半島地震發生過後至5月8日，至少100名死者家屬已向石川縣內的地方政府申請認定死者為「災害關聯死」。日媒預測，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。