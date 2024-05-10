聯合國大會將表決挺巴入聯決議草案 巴勒斯坦有望獲象徵性勝利

聯合國大會預計今天表決一項決議草案，決定是否賦予巴勒斯坦某些「額外權益及特殊待遇」，以及呼籲聯合國安全理事會（UNSC）從寬重新考慮允許它入聯。對巴勒斯坦而言這只是象徵性勝利，但已觸怒以色列。

法新社報導，巴勒斯坦目前在聯合國的地位是「非會員觀察員國」，要晉升為正式會員國，其入聯倡議需要聯合國安理會首肯，接著在聯合國大會（General Assembly）獲得2/3的多數同意票。

美國4月18日在安理會曾動用否決權，阻擋巴勒斯坦入聯決議草案。

巴勒斯坦現在轉向聯合國大會，外交官及觀察家表示，呼籲讓巴勒斯坦正式入聯的決議案，有可能贏得廣泛多數支持。

這項決議草案是由阿拉伯聯合大公國提出，草案指出「根據聯合國憲章第4條，巴勒斯坦符合會員資格，因此應該獲准加入」，並呼籲安理會「從寬重新考慮此事」。

然而，這恐怕不太可能發生。美國反對承認巴勒斯坦為國家，強調巴人建國唯有透過巴勒斯坦與以色列的直接談判實現；而目前在以色列執政的右派政府堅決反對以「兩國方案」（two-state solution）解決以巴衝突。

國際危機組織（International Crisis Group）分析師高文（Richard Gowan）說：「當下可能會在外交上陷入某種『厄運循環』（doom loop），聯合國大會一再呼籲安理會准許巴勒斯坦成為會員國，美國則予以否決。」

儘管如此，前述阿聯提出的決議草案寫道，將自聯合國大會今年9月下個會期開始，賦予巴勒斯坦某些「額外權益及特殊待遇」。

決議草案內文明言，巴勒斯坦不能被選為安理會成員或在聯合國大會投票，但能直接提案及提出修正案，也有權與其他成員國同席。

以色列曾批評這項倡議，以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）稱這將「賦予巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）實質的國家權利」，且「繞過安理會」的作法違反聯合國憲章。