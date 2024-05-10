印度應馬爾地夫親中總統要求 完成駐軍撤離

印度官員今天表示，在馬爾地夫總統穆伊祖的要求下，印度已讓民間技術人員取代大約80名駐紮於馬爾地夫的軍人。立場親中的穆伊祖使馬爾地夫國際關係轉為偏重中國。

駐紮在馬爾地夫的印度軍人，使用印度政府提供的2台直升機和1架飛機，主要用於馬爾地夫這個人口約50萬的國家上空，執行海上偵察、搜救及醫療後送等任務。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）說道：「雙方一直共同努力，以確保印度的航空平台能持續運作。」

他還指出：「因此，印度已派出具有能力的技術人員代表團。」

這項消息發布之際，馬爾地夫外交部長扎米爾（Moosa Zameer）正在印度訪問。

過去的馬爾地夫領導人在上任後，一般都會以印度作為出訪第一站，但去年11月就任的穆伊祖（Mohamed Muizzu）轉向中國示好，並深化了兩國的防務關係。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）會見扎米爾時表示，瞭解如何以最好的方式推動雙邊關係，符合兩國的共同利益。

扎米爾之後在社群媒體X平台發文說，會談的重點包括基礎建設、提高生產力等領域的合作。

除了駐軍問題，馬爾地夫允許中國一艘科考船停靠當地港口。但馬爾地夫猶如印度的後院，這也引發新德里當局的擔憂。

印度今年3月則在馬爾地夫附近設立新的海軍基地，以加強對印度洋的監控。