熱浪襲擊東南亞！泰國2024年迄今61人死於中暑 超越前一年喪命數
東南亞地區最近幾週高溫炎熱，泰國公共衛生部今天表示，國內今年已累計有61人死於中暑，超過2023年的中暑死亡數37人。
法新社報導，泰國近幾週遭遇熱浪侵襲，相關當局幾乎每天都發布警告，提醒民眾注意酷暑的威脅。
泰國公共衛生部今天指出，從2024年初迄今已有61人死於中暑，多過2023年一整年的37人。從區域分布來看，泰國東北部喪命人數為全國最多，當地是農業區。
科學家長年來不斷警告，人類引發的氣候變遷會使熱浪現象頻傳，不僅持續時間更長，同時也更強烈。
世界氣象組織（WMO）表示，今年的聖嬰現象（El Nino）導致天氣變得異常炎熱，但亞洲地區升溫速度高於全球平均。
泰國疾病管制當局也警告，患有慢性病的民眾應盡量減少外出。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言