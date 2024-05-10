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阿根廷總統上任未滿半年 勞工不滿撙節再度罷工

中央社／ 布宜諾斯艾利斯9日綜合外電報導

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）今天面臨上任5個月來第2場大罷工，不滿政府撙節開支的勞工們讓首都陷入癱瘓。

法新社報導，布宜諾斯艾利斯每天約有300萬名通勤者，如今公共交通工具稀稀落落，學校、銀行與加油站仍然關閉，垃圾也沒有人清運。

工會發起這場持續24小時的抗議活動，目的在支持讓對抗嚴重經濟危機的阿根廷人獲得「有尊嚴的工資」；阿根廷的年度通貨膨脹率攀升至近300%，每兩人就有1人陷入貧窮。

根據拉丁美洲和加勒比地區航空運輸協會（ALTA），目前約有400個航班被迫取消，影響約7萬名乘客。

出口阿根廷80%農工業產品的羅薩里奧港（Rosario），在最繁忙的旺季也幾乎陷入癱瘓。

自稱是「無政府資本主義者」的米雷伊去年11月贏得總統大選，矢言將把阿根廷赤字降低到零。

為了達到目標，他制定撙節計畫，在受薪者失去1/5的購買力時，讓政府削減對交通、燃料與能源的補助。

阿根廷有數以千計的公務員失業。阿根廷勞工總工會（CGT）響應今天的罷工行動，指控米雷伊做出「殘酷的調整，尤其讓低收入階層、中產受薪階級與退休人士受苦」。

去年12月上任沒幾週，米雷伊就面臨他任內首場大罷工。

阿根廷社會與經濟眾多領域發起多場示威活動，向總統米雷伊表達抗議，規模最大的是4月23日的抗議活動，當時約有100萬人參與示威，反對削減公立大學經費。

公務員 失業 罷工 阿根廷

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