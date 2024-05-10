影／日本自衛隊未偵測到？陸網友無人機拍「出雲號」稱當時沒受到干擾

中國大陸影音網站「嗶哩嗶哩」3月出現了一隻19秒影片，可見到無人機在日本橫須賀低空飛行，拍攝正在靠港的海上自衛隊直升機護衛艦「出雲號」。發布影片的網友經由社群媒體回應日媒採訪時表示，當時「沒有受到干擾」。

根據日本的「無人機規制法」，包括「出雲號」停泊的橫須賀基地靠岸處在內，自衛隊基地周邊均禁止未經許可的飛行。此前新聞報導，自衛隊通常會使用雷達等設備偵測小型無人機，若判斷為未經許可的飛行，就會嘗試進行干擾。不過，防衛省並未透露「出雲號」疑似被拍當時，是否有偵測到無人機闖入。

开飞机降落自慰队航母 pic.twitter.com/DvZGgBCruT — 这是我小号4 (@Xiao_Hao_4) 2024年4月1日

從日本共同社10日貼出的對話截圖可見，據稱發布「出雲號」拍攝影片的網友以英文答覆提問，表示知道此舉有風險，也承擔了風險，「我對軍艦有點了解，但並非真正的軍宅（miliotaku），我不會再做這種事了，風險太大了」。

該名網友向共同社解釋，發布影片是為了要引起注意，也知道此舉受到禁止，但是他仍為了享受而甘冒危險，也強調該影像是「我自己操作無人機飛行拍攝的，不是AI生成的假影片」。

共同社指出，影像的發布者似乎是一名中國大陸男子，但在拒絕明說後表示，自己在拍完影像後離開日本，人正在中國大陸。「我不是軍事迷或過激的愛國分子，也不打算批判自衛隊或挑起國際衝突」，又稱感覺自己身處危險之中，稱「這是違法行為，不會再做了」。

不過，這位中國大陸網友在社群媒體「X」（推特）創建的帳號8日又發布了新影片，疑似同樣用無人機拍攝部署在美國海軍橫須賀基地的「雷根號」航艦。共同社報導，防衛省稱已知悉此事，但不便回答美軍艦艇與管理區域內的事宜。