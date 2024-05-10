快訊

伸狼爪十年？高雄曲棍球教練涉嫌性騷擾多人 市府重啟調查

聯合國大會將表決巴勒斯坦會員國申請資格！外交官曝：很可能通過

旅英女指老父被詐丟3千萬房 蘆竹警證實翁已報案做筆錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合國大會將表決巴勒斯坦會員國申請資格！外交官曝：很可能通過

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
聯合國大會定於10日投票，就承認巴勒斯坦有資格成為聯合國正式會員國的決議草案進行表決。美聯社
聯合國大會定於10日投票，就承認巴勒斯坦有資格成為聯合國正式會員國的決議草案進行表決。美聯社

聯合國大會定於10日投票，就承認巴勒斯坦有資格成為聯合國正式會員國的決議草案進行表決，此舉被視為國際社會是否支持巴勒斯坦人的全球調查。

該決議草案稱，大會認定巴勒斯坦是《憲章》第四條所指的愛好和平國家，能夠並願意履行《憲章》規定的義務，因此應被接納為聯合國會員國。

決議草案旨在使巴勒斯坦「在與會員國平等的基礎上」，充分且有效地參加聯合國大會會議和其他聯合國會議。

根據聯合國規定，未來的聯合國會員國必須「愛好和平」，並且在安理會和聯合國大會三分之二多數的支持下才能獲得正式會員國資格。

巴勒斯坦自2012年以來一直是聯合國永久觀察員，能夠參與會議但無法投票。

據傳法國、日本、南韓和斯洛維尼亞都支持該決議，儘管皆未單獨承認巴勒斯坦是獨立國家。

阿聯的《國家報》（The National）引述不具名的阿拉伯外交官指出，與安理會不同的是，擁有193個成員國的聯大會沒有否決權，因此該決議預計會獲得140多國支持。

此外路透報導，聯合國大會有意將申請案發回安理會「重新考慮」。美國上個月在安理會否決巴勒斯坦申請加入聯合國，巴勒斯坦稍早重新提出申請案。

安理會 巴勒斯坦 聯合國

延伸閱讀

巴哈馬宣布承認「巴勒斯坦國」！支持兩國方案

相關新聞

聯合國大會將表決巴勒斯坦會員國申請資格！外交官曝：很可能通過

聯合國大會定於10日投票，就承認巴勒斯坦有資格成為聯合國正式會員國的決議草案進行表決，此舉被視為國際社會是否支持巴勒斯坦...

又是波音！美聯航客機起飛5分鐘緊急折返 福岡機場一度關閉跑道

共同社報導，日本國土交通省和警方指出，美國聯合航空公司一架波音737-800客機10日上午從日本福岡飛往美國關島，但起飛...

影／德國政治暴力事件頻傳！外媒直擊遇襲現場 她遭嗆聲、吐口水

一名綠黨政治家在德勒斯登遇襲，事發時正在現場進行拍攝的德國之聲攝影團隊也遭到威脅。近日德國針對政界人士的暴力事件頻傳，聯邦內政部長召開緊急峰會，討論如何防止政治暴力事件。...

美參議員拿投原子彈批評拜登政策 日外相：無法接受

美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）拿美國在日本廣島、長崎投下原子彈的決定，批評拜登政府停止對以...

查德回歸憲政大選 臨時總統馬哈馬特爭議中當選

查德選舉委員會今天表示，過渡總統馬哈馬特（Mahamat IdrissDeby）已贏得5月6日總統大選，初步結果顯示得票...

義大利向毒品芬太尼宣戰 警示散播源頭是中國暗網

引發美中緊張的毒品芬太尼，近期首度現蹤義大利。義大利政府昨天大動作舉行記者會向芬太尼宣戰，並警告「毒品源頭主要來自中國暗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。