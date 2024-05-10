聯合國大會將表決巴勒斯坦會員國申請資格！外交官曝：很可能通過

聯合國大會定於10日投票，就承認巴勒斯坦有資格成為聯合國正式會員國的決議草案進行表決，此舉被視為國際社會是否支持巴勒斯坦人的全球調查。

該決議草案稱，大會認定巴勒斯坦是《憲章》第四條所指的愛好和平國家，能夠並願意履行《憲章》規定的義務，因此應被接納為聯合國會員國。

決議草案旨在使巴勒斯坦「在與會員國平等的基礎上」，充分且有效地參加聯合國大會會議和其他聯合國會議。

根據聯合國規定，未來的聯合國會員國必須「愛好和平」，並且在安理會和聯合國大會三分之二多數的支持下才能獲得正式會員國資格。

巴勒斯坦自2012年以來一直是聯合國永久觀察員，能夠參與會議但無法投票。

據傳法國、日本、南韓和斯洛維尼亞都支持該決議，儘管皆未單獨承認巴勒斯坦是獨立國家。

阿聯的《國家報》（The National）引述不具名的阿拉伯外交官指出，與安理會不同的是，擁有193個成員國的聯大會沒有否決權，因此該決議預計會獲得140多國支持。

此外路透報導，聯合國大會有意將申請案發回安理會「重新考慮」。美國上個月在安理會否決巴勒斯坦申請加入聯合國，巴勒斯坦稍早重新提出申請案。