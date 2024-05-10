印尼準總統組閣廣納各黨盟友 傳將增設部長職位

印尼總統當選人普拉伯沃10月上任，目前正持續爭取各政黨支持以擴大執政聯盟。有媒體報導，普拉伯沃正考慮在執政團隊增加部長職位，但遭批評是遷就盟友的手段，沒有考量執政效能。

印尼總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）10月上任前首要挑戰之一，是從執政聯盟尋找適當人選以安排內閣職位，並建立一個有效能的政府。近來普拉伯沃持續與各政黨領導人就內閣職位進行討論。

印尼英文大報「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，普拉伯沃正考慮在新政府增加新部長職位，但被批評該想法只是遷就盟友的一種手段，未考量執政效能。

政治觀察家烏將（Ujang Komarudin）表示，政黨可能會利用普拉伯沃上任前的這段時間加強遊說，以確保獲得重要的閣員位置，進而擴大政治影響力。

他說：「各方將盡最大努力達成最好協議，其中包括爭取擁有巨額預算的部長職位，以及全國和地方性的一級單位。」

烏將補充，這些部長職位包括環境與林業部長、土地與空間規劃部長、國營事業部長及能源與礦產資源部長。

大選期間，支持普拉伯沃的4個政黨包括大印尼行動黨、民主黨（Democratic Party）、從業黨（Golkar）和國民使命黨（PAN）。

另外，普拉伯沃當選後，已獲得國家民主黨（Nasdem）和民族覺醒黨（PKB）支持，這兩個政黨表示會加入新執政團隊。

「時代報」（Tempo）今天發表社論指出，普拉伯沃計畫組成一個擁有40名部長的內閣政府，「這將導致龐大的官僚政治且浪費公帑」。

社論寫道，由各政黨人士組成的政府可能很穩定，但若政府部會從現有的34個增至40個，「政府的官僚主義就會更嚴重，不同部會間的計畫也會重疊，後果就是導致支出增加」。

普拉伯沃帶領的大印尼行動黨資深黨員蘇米（Sufmi Dasco Ahmad）駁斥對於擴大內閣規模的批評。他說：「廣納與我們一起建設印尼的盟友，這是錯的嗎？這是我們做為贏家的權利。」

印尼戰略暨國際問題研究中心（CSIS）研究員尼基（Dominique Nicky Fahrizal）指出，普拉伯沃必須在滿足盟友的要求，以及確保新政府有效運作間「取得適當平衡」。

尼基說：「他（普拉伯沃）必須確保（新）政府不辜負公眾期待，並履行他在競選過程中，提出具有民粹主義的承諾，包括免費營養午餐計畫。」