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查德回歸憲政大選 臨時總統馬哈馬特爭議中當選

中央社／ 查德恩加米那9日綜合外電報導
查德選舉委員會今天表示，過渡總統馬哈馬特（Mahamat IdrissDeby）已贏得5月6日總統大選。圖為哈馬特6日投票畫面。 路透
查德選舉委員會今天表示，過渡總統馬哈馬特（Mahamat IdrissDeby）已贏得5月6日總統大選。圖為哈馬特6日投票畫面。 路透

查德選舉委員會今天表示，過渡總統馬哈馬特（Mahamat IdrissDeby）已贏得5月6日總統大選，初步結果顯示得票率逾61%，主要競爭對手稍早則宣布自己當選。

路透社報導，西非與中非政變國家中，查德軍政府最先透過選舉恢復憲政，但一些反對黨強烈抗議有作票疑慮。

由於局勢高度緊張，結果公布前，首都恩加米那（N'Djamena）的主要路口都部署了大批安全部隊。

選舉委員會首長巴蒂契（Ahmed Bartichet）說，馬哈馬特已贏得61.3%選票，順利過半無須第2輪決選。

他說，現任總理、最大反對派候選人馬斯拉（Succes Masra）得票率18.53%。

40歲的馬斯拉稍早在社群平台臉書（Facebook）直播中宣布自己獲勝，並呼籲安全部隊和他的支持者起而反對有人企圖竊取勝選結果。

查德在選前充斥不安情緒，這期間發生反對派人士迪洛（Yaya Dillo）遇害、主要反對派人物被排除在候選人名單之外，以及一些批評者認為有損選舉進程可信度的問題，如今結果又有爭議，接下來情勢發展尚不明朗。

得票率

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