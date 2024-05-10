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是否挺台參與WHA 印度：盼促進文化經貿等交流

中央社／ 新德里10日專電

台灣持續爭取國際社會支持參與世界衛生大會（WHA），印度外交部發言人被問及對此立場時回應，印度希望促進與台灣在文化、科學、經貿等諸多方面的交流。

世界衛生大會（WHA）27日將在瑞士日內瓦舉行，台灣尚未接獲邀請。

印度外交部昨天下午舉行例行記者會，中央社記者詢問，台灣因政治因素多年來被拒於WHA門外，今年繼續爭取國際社會支持以觀察員身分參與，印度對此持何立場？

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）回應：「就台灣而言，印度與台灣有著文化、科學、貿易與投資等領域的聯繫，我們希望促進這些交流並向前推進。」

觀察人士認為，賈斯瓦再次在涉及台灣的議題上給出了「標準回應」，釋放出印度一方面與台灣加強關係，另一方面又因國際政治現實而必須有所保留的混合訊號。

印度智庫「中國分析及策略中心」（Centre forChina Analysis and Strategy）研究員夏海娜（NamrataHasija）表示，可以從兩個層次來解讀印度的立場，首先是印度與台灣已建立了良好的關係，印度在許多領域上願意與台灣合作。

夏海娜說，但就台灣參與WHA的議題而言，印度政府很難公開表態，只能給出「經過衡量的答案」，因為中國無疑是印度最大的鄰居，而印中關係現階段正因邊界對峙而處於緊張狀態。

印度金德爾全球大學（O.P. Jindal Global University）東北亞研究中心主任潘孟吉（Manoj KumarPanigrahi）則認為，印度外交部雖然沒有在WHA議題上公開支持台灣，但印度國內談論台灣的聲音卻是越來越大，總理莫迪（Narendra Modi）最近在社群平台多次談到台灣，也是「前所未見」。

潘孟吉指出，台印度關係的拓展仍存在政治挑戰，但雙方正朝著人道援助與災難防救（HADR）的方向發展，「我認為這是積極的一步，印度挺台不一定要展現在即將舉行的世界衛生大會上。」

雖然印度自2010年起已不再明確重申「一中政策」，但外界觀察，台灣對印度而言仍是敏感議題，印度不希望因台灣而激化現已處於緊繃狀態的印中關係。然而，這樣的態度近來有所鬆動。

莫迪3月間為半導體工廠主持奠基儀式時，提到「台灣的領導人」以視訊方式參加了活動，這其中就包括外交部次長田中光；4月3日花蓮強震，莫迪也在社群平台X表示，印度與台灣人民同在。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）4月下旬在一場演講中，也形容台灣是印度東望政策的重要夥伴。

WHA 印度 外交部

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