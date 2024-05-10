北韓人被中國強行遣返後失蹤 美國務院表關切
美國國務院表示，國務院負責北韓事務的高層官員朴正鉉今天在日本東京，與中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明討論北韓議題，並對北韓人被強行從中國遣返表達關切。
路透社報導，美國務院聲明指出，朴正鉉（JungPak）與劉曉明之間的談話，是繼國務卿布林肯（Antony Blinken）上月訪問北京之後展開。
朴正鉉提到北韓「對其鄰國的挑釁和不負責任的言論」，並強調對北韓與俄羅斯深化軍事合作感到擔憂。
她表示，對於聯合國安全理事會（U.N. SecurityCouncil）擬延長專家小組任期，以監督對北韓制裁的實施一事，俄羅斯動用否決權阻撓，這將影響安理會決議的執行。
美國務院聲明指出，「對於包括尋求庇護的北韓人被強行遣返一事，朴正鉉也表達美方持續關切，並呼籲北京應履行不遣返原則的義務」。
依聯合國的不遣返原則，應保障「任何人都不應被遣返到他們將面臨酷刑、殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰及其他無法彌補傷害的國家」。
總部位於南韓的人權組織去年12月報告指出，多達600名北韓人在被中國強行驅逐出境後「失蹤」，並警告他們可能在北韓面臨監禁、酷刑、性暴力和處決。
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