日本前防長演講 被問台日高層安保對話可能性

日本前防衛大臣、現任執政黨自民黨安全調查會長、眾議員小野寺五典8日在東京進行一場演講時，被媒體問及台日是否可能進行高層安保對話，以及美日是否已擬定「台灣有事」的作戰計畫。

小野寺8日在東京的外國媒體中心（FPCJ）以「我國的防衛與安全保障戰略」為題發表演講，並答覆記者提問。台灣正副總統當選人賴清德、蕭美琴將於5月20日就職，小野寺被台灣媒體問及對賴政府的期待，以及台日之間是否有可能進行高層安保對話的問題。

身為眾議員、曾3度被延攬入閣擔任防衛大臣的小野寺答說，台日關係是非常難的問題，政府層級的交流在外交的門檻很高，但是政治層級不受其制約。日本政治人物有時會進到政府部門做事，扮演政府的角色；在政治的立場時，會盡量設法加強台日關係。

被問及美日兩國目前是否研擬好想定「台灣有事」（兩岸衝突）的軍事作戰計畫問題時，他表示，不清楚美國政府的想法，但日本為了守護日本的國土，想定各種事態，擬定防衛、避難（疏散）等計畫。

英國媒體問及「東亞是否正朝著新冷戰構造發展」的問題時，小野寺說：「簡單回答，Yes。」

他指出，日本在東亞地區，至今一直在意的就是與周邊國家北韓、中國的關係，中國牽涉到台灣海峽問題。俄羅斯侵略烏克蘭，日本對俄羅斯實施制裁。在某個時點上，俄烏戰爭將停戰。之後，俄羅斯的仇恨可能轉向支援烏克蘭的國家。或許是為了提防這一點，所以歐盟有幾國急著加盟北約（NATO）。

他認為，日俄之間長期維持著友好關係，但這次俄烏戰爭，日本對俄羅斯實施制裁，日俄關係趨於嚴峻，譬如，在日本近海，俄羅斯頻頻進行戰略轟炸機演習。很可能遠東地區俄軍今後會加強軍力，而俄羅斯與北韓的關係也正漸漸加強。東亞緊張升高，他擔心以前東西方冷戰的結構可能逐漸形成。

日本與美國有同盟關係，現在為了印度太平洋的安全保障，與歐洲之間的關係也正在加強。

小野寺也指出，日本與歐洲幾個國家有海上運輸，維持彼此的經濟、生活。確保海上的安全不僅對日歐來說，對世界全體也是很重要的事。國際間訂有規則，不能扭曲這規則去妨礙海上航行，這是共通的看法。

日媒問及有關日本、美國、菲律賓3國加強演訓的問題，可能是考慮到台灣、南海的局勢，尤其是針對中國，3國希望提升嚇阻力。巴士海峽、黃岩島（Scarborough Shoal）都是非常重要的戰略據點，美日菲3國合作框架將對這些戰略據點帶來何種影響，日本能做什麼？

小野寺回應說，日中關係在外交上非常重要，但綜觀台灣的情況或菲律賓黃岩島的情況，非常值得警戒。從中國大陸來看，菲律賓、台灣、沖繩、日本就在眼前，他認為透過海洋連結的這些國家有必要合作，以利區域穩定。

因為美國分別與這些國家有很深厚關係，所以這次菲律賓允許美軍駐留在幾座基地，日本則是提供監視雷達支援菲律賓，這樣的合作關係相當重要。

小野寺在接受媒體提問前的演講指出，日本正增加防衛預算（國防預算）。日本在戰後對於防衛裝備轉移問題相當慎重，但現在國際環境、防衛裝備的技術漸提升，已是單獨一國難以開發新防衛裝備的時代。

他說，日本至今法令允許僅可以和美國共同開發防衛裝備，就連日本主力戰機F-35的國際共同開發，日本也無法參加。今後為了共同開發或共同生產，為了取得新技術的防衛裝備及一定數量的新防衛裝備，日本有必要進行制度改革。

小野寺言及美日將加強防衛裝備的開發、修理方面的合作。他指出，在安全保障上，日本是美國的夥伴，最重要的是不使東亞地區發生紛爭。現在世界上有很多地方發生紛爭，為了解決紛爭，對話是很重要的，但同時，做好不使戰爭發生的準備很重要，擬定戰略的最終目的就是提升嚇阻力。