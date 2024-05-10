快訊

有感地震！ 上午9時35分花蓮縣國家級警報響

沈建宏二度暴走洩「還有更嚴重的事」 怒喊：錯了不承認更可悲

桃園小2男童被父裸體趕出門！鄰居曝他悲慘遭遇不只一樁

日本前防長演講 被問台日高層安保對話可能性

中央社／ 東京10日專電
日本前防衛大臣小野寺五典。路透
日本前防衛大臣小野寺五典。路透

日本前防衛大臣、現任執政黨自民黨安全調查會長、眾議員小野寺五典8日在東京進行一場演講時，被媒體問及台日是否可能進行高層安保對話，以及美日是否已擬定「台灣有事」的作戰計畫。

小野寺8日在東京的外國媒體中心（FPCJ）以「我國的防衛與安全保障戰略」為題發表演講，並答覆記者提問。台灣正副總統當選人賴清德、蕭美琴將於5月20日就職，小野寺被台灣媒體問及對賴政府的期待，以及台日之間是否有可能進行高層安保對話的問題。

身為眾議員、曾3度被延攬入閣擔任防衛大臣的小野寺答說，台日關係是非常難的問題，政府層級的交流在外交的門檻很高，但是政治層級不受其制約。日本政治人物有時會進到政府部門做事，扮演政府的角色；在政治的立場時，會盡量設法加強台日關係。

被問及美日兩國目前是否研擬好想定「台灣有事」（兩岸衝突）的軍事作戰計畫問題時，他表示，不清楚美國政府的想法，但日本為了守護日本的國土，想定各種事態，擬定防衛、避難（疏散）等計畫。

英國媒體問及「東亞是否正朝著新冷戰構造發展」的問題時，小野寺說：「簡單回答，Yes。」

他指出，日本在東亞地區，至今一直在意的就是與周邊國家北韓、中國的關係，中國牽涉到台灣海峽問題。俄羅斯侵略烏克蘭，日本對俄羅斯實施制裁。在某個時點上，俄烏戰爭將停戰。之後，俄羅斯的仇恨可能轉向支援烏克蘭的國家。或許是為了提防這一點，所以歐盟有幾國急著加盟北約（NATO）。

他認為，日俄之間長期維持著友好關係，但這次俄烏戰爭，日本對俄羅斯實施制裁，日俄關係趨於嚴峻，譬如，在日本近海，俄羅斯頻頻進行戰略轟炸機演習。很可能遠東地區俄軍今後會加強軍力，而俄羅斯與北韓的關係也正漸漸加強。東亞緊張升高，他擔心以前東西方冷戰的結構可能逐漸形成。

日本與美國有同盟關係，現在為了印度太平洋的安全保障，與歐洲之間的關係也正在加強。

小野寺也指出，日本與歐洲幾個國家有海上運輸，維持彼此的經濟、生活。確保海上的安全不僅對日歐來說，對世界全體也是很重要的事。國際間訂有規則，不能扭曲這規則去妨礙海上航行，這是共通的看法。

日媒問及有關日本、美國、菲律賓3國加強演訓的問題，可能是考慮到台灣、南海的局勢，尤其是針對中國，3國希望提升嚇阻力。巴士海峽、黃岩島（Scarborough Shoal）都是非常重要的戰略據點，美日菲3國合作框架將對這些戰略據點帶來何種影響，日本能做什麼？

小野寺回應說，日中關係在外交上非常重要，但綜觀台灣的情況或菲律賓黃岩島的情況，非常值得警戒。從中國大陸來看，菲律賓、台灣、沖繩、日本就在眼前，他認為透過海洋連結的這些國家有必要合作，以利區域穩定。

因為美國分別與這些國家有很深厚關係，所以這次菲律賓允許美軍駐留在幾座基地，日本則是提供監視雷達支援菲律賓，這樣的合作關係相當重要。

小野寺在接受媒體提問前的演講指出，日本正增加防衛預算（國防預算）。日本在戰後對於防衛裝備轉移問題相當慎重，但現在國際環境、防衛裝備的技術漸提升，已是單獨一國難以開發新防衛裝備的時代。

他說，日本至今法令允許僅可以和美國共同開發防衛裝備，就連日本主力戰機F-35的國際共同開發，日本也無法參加。今後為了共同開發或共同生產，為了取得新技術的防衛裝備及一定數量的新防衛裝備，日本有必要進行制度改革。

小野寺言及美日將加強防衛裝備的開發、修理方面的合作。他指出，在安全保障上，日本是美國的夥伴，最重要的是不使東亞地區發生紛爭。現在世界上有很多地方發生紛爭，為了解決紛爭，對話是很重要的，但同時，做好不使戰爭發生的準備很重要，擬定戰略的最終目的就是提升嚇阻力。

俄羅斯 小野 日本

延伸閱讀

中日搶單…工具機業陷危機 機械公會：生存空間愈來愈小

美前國安顧問：川普若重返白宮 美國將保衛日本台灣

台北當代藝博揭幕 法國夢幻珠鍊雕塑、日本小強都來台

限時促銷開搶！ 樂桃飛日本「下殺1890元」 國泰線上旅展最低86折再推「香港機票買1送1」

相關新聞

波音737又出事！起飛前衝出跑道釀10傷 乘客急逃命畫面曝

一架波音737-300客機9日在塞內加爾起飛前意外滑出跑道，造成至少10人受傷，其中4人傷勢嚴重，導致機場一度暫停運作。

日本前防長演講 被問台日高層安保對話可能性

日本前防衛大臣、現任執政黨自民黨安全調查會長、眾議員小野寺五典8日在東京進行一場演講時，被媒體問及台日是否可能進行高層安...

拜登打擊讓選民有感的「縮水式通膨」 能助他連任嗎？

南韓日前宣布打擊「縮水式通膨」（shrinkflation），將對產品減量但不減價的廠商開罰。其實更早喊出打擊「縮水式通膨」和「垃圾收費」（junk fees）的是美國總統拜登，他今年3月發表國情咨文時抱怨同樣一包洋芋片變少了，並在美式足球超級盃當天發布影片，抱怨桶裝冰淇淋變小了。在拜登的支持下，民主黨籍參議員提出「防止縮水式通膨法案」，可望獲得兩黨普遍支持。拜登主打與選民切身利益相關的日常瑣事，會是讓選民「有感」的致勝絕招嗎？

妻收名牌包 尹錫悅致歉

南韓總統尹錫悅九日舉行就職兩周年記者會，並回答媒體提問，針對第一夫人金建希收受價值約台幣七萬元的名牌包爭議，尹錫悅也替妻...

北韓官媒：金正恩致電普亭祝賀俄羅斯勝利日

北韓中央通信社今天報導，北韓領導人金正恩向俄羅斯總統普亭致賀電，祝賀俄羅斯迎來衛國戰爭勝利79週年。金正恩在賀電中表達對...

巴拿馬文件醜聞核心人物之一馮賽卡逝世 享壽71歲

2016年的「巴拿馬文件」醜聞震撼全球，身處風暴核心的莫薩克馮賽卡法律事務所合夥人之一馮賽卡的律師今天表示，仍在等待判決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。