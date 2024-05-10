聯合國：2023年巴西發生12次極端天氣事件

根據聯合國世界氣象組織（WMO）最新報告，2023年巴西共發生12次包括熱浪、寒流、暴雨、洪水和颶風等極端天氣事件，其中9次被指為「不尋常」，2次為「前所未有」。

聯合國世界氣象組織報告指出，2023年在拉丁美洲發生的極端天氣事件直接影響1100萬人，造成909人死亡，其中53%因洪水喪生。

根據報告，2023年發生的幾次洪水事件，以9月份在巴西南大河州（Rio Grande do Sul）發生由溫帶氣旋引起暴雨導致洪水和土石流造成的災情最嚴重，49個城市受暴風雨影響，至少48人喪生，2.5萬人流離失所。

2023年也是拉丁美洲有記錄以來最熱的一年，熱浪對健康造成嚴重影響，包括死亡率增加。

報告指出，2023年拉美地區的極端天氣產生230億美元的經濟影響，暴雨佔損失的66%。巴西因聖嬰現象（El Niño）影響雨水分布，導致降雨過多或乾旱，預計小麥等穀類產量將減少30%。

此外，近日襲擊南大河州的強降雨造成死亡人數持續攀升，民防部門今天發布最新報告指出，至少107人喪生，136人失蹤，374人受傷，約23萬人流離失所，前往收容所或親友家避難。

南大河州497個城市中有428個受強降雨影響，147.6萬人受災。

橫越南大河州首府快樂的瓜伊巴河（Guaíba）溢出後，市中心地區被完全淹沒，機場和車站也暫停營運。

根據國家水利衛生局（ANA）測量結果，9日下午瓜伊巴河水位降至4.9公尺，但仍比洪水位高出2公尺以上。

5日上午，瓜伊巴河測得史上最高水位，達5.33公尺。南大河聯邦大學水利研究所（IPH-UFRGS）教授費南多方（Fernando Fan）預測，瓜伊巴河水位至少需要30天才能降至3公尺以下。