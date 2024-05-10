波音737接連出意外 在塞內加爾機場衝出跑道釀10傷

中央社／ 塞內加爾首都達卡9日綜合外電報導

西非國家塞內加爾的交通部機場表示，一架載著近80名乘客的波音737-300客機今天在塞國主要機場準備起飛時滑出跑道，造成至少10人受傷，機場也暫時停止運作。

路透社報導，這架飛機原本預計飛往鄰國馬利，卻在格林威治時間1時左右發生事故。布萊斯狄亞尼機場（Blaise Diagne Airport）表示，正在調查事故起因。

社群媒體上流傳的影像顯示，有一架飛機停在長草叢中，已經放下逃生滑梯，濃煙直衝天際；飛機左翼看似起火，乘客紛紛逃離現場。

路透社無法立即確認影片真實性，但路透社記者今天稍晚在機場看到一架飛機停在跑道旁的草叢中，現場被以紅白色膠帶封鎖。

機場表示，機上共有78名乘客，事故造成11人受傷，其中4人重傷。但塞內加爾交通部說，飛機上載有79名乘客，傷者共計10人，包括兩名機師中的一人。

事故發生後機場立即封閉，但已於格林威治時間11時左右重新開放。

半島電視台（Al Jazeera）報導，今天在土耳其加濟帕夏機場（Gazipasa Airport），另有一架屬於克雷頓航空（Corendon Airlines）的波音737-800客機在降落期間爆胎，所幸含6名機組人員在內共190人全數安全疏散。

加濟帕夏機場位於地中海沿海城鎮艾蘭亞（Alanya）附近。

交通部 機場

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