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妻收名牌包 尹錫悅致歉

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
韓國檢察總長稱會對「第一夫人」金建希（左）收受名牌包事件，進行迅速且嚴格的調查處理；圖右為韓國總統尹錫悅。（路透）
韓國檢察總長稱會對「第一夫人」金建希（左）收受名牌包事件，進行迅速且嚴格的調查處理；圖右為韓國總統尹錫悅。（路透）

南韓總統尹錫悅九日舉行就職兩周年記者會，並回答媒體提問，針對第一夫人金建希收受價值約台幣七萬元的名牌包爭議，尹錫悅也替妻子「不明智的行為」向社會大眾致歉。

韓聯社報導，尹錫悅回顧過去兩年來執政感想和政策推進，並介紹今後三年施政計畫。當提及民生問題時，尹錫悅表示心情沉重並慚愧，稱每當走訪基層聽到群眾訴苦都心痛不已。

有關南韓低出生率問題，尹錫悅表示，將成立新部門因應，「為了克服低出生率此一國家緊急狀態，我們將充分調動國家所有力量」。

此外，針對妻子金建希遭檢舉二○二二年收受旅美牧師崔在永一只價值約台幣七萬元的迪奧包，尹錫悅表示，「我為妻子不明智的行為引起大眾關注而道歉」。不過，有鑑於檢方對此展開調查，他不會再進一步發表評論。

尹錫悅記者會前夕，南韓法務部八日做出決議，尹錫悅的岳母、第一夫人金建希的母親崔銀順將可獲假釋，預計十四日出獄。崔銀順先前因偽造文書罪被判處一年徒刑。

七十七歲的崔銀順二○一三年購買京畿道城南市一處土地時，涉及偽造三百四十九億韓元（約台幣八點三億元）的銀行存款證明，被判處一年有期徒刑，去年七月二審宣判後遭關押。南韓法務部八日舉行佛誕日假釋審查委員會，全員同意崔銀順假釋。

假釋 南韓 尹錫悅

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