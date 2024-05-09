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北韓官媒：金正恩致電普亭祝賀俄羅斯勝利日

中央社／ 首爾9日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。（路透）
北韓領導人金正恩。（路透）

北韓中央通信社今天報導，北韓領導人金正恩向俄羅斯總統普亭致賀電，祝賀俄羅斯迎來衛國戰爭勝利79週年。金正恩在賀電中表達對俄羅斯的「堅定支援與聲援」。

5月9日勝利日（Victory Day）是俄羅斯紀念蘇聯在第二次世界大戰擊敗納粹德國（蘇聯稱為偉大的衛國戰爭）的重大節日。

路透社報導，此刻正值俄羅斯和挺烏克蘭的西方國家進行尖銳的鬥爭之際，雙方關係岌岌可危。

北韓中央通信社報導，金正恩在致普亭的賀電中表示：「我對俄羅斯的神聖偉業予以堅定的支援與聲援，願你和驍勇的俄國軍民在鬥爭中贏得新的勝利，戰勝帝國主義者的霸權政策。」

俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭，美國和其他國家指控北韓運交武器給俄羅斯。北韓和俄羅斯雙雙予以否認，但兩國在去年誓言強化彼此的軍事關係。

聯合國制裁監察員提交安全理事會（SecurityCouncil）的報告顯示，今年1月2日有一枚飛彈的碎片掉落在烏克蘭哈爾科夫市（Kharkiv），確認是北韓火星-11型（Hwasong-11）彈道飛彈的殘骸。

俄羅斯 北韓 烏克蘭

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