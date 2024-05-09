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巴拿馬文件醜聞核心人物之一馮賽卡逝世 享壽71歲

中央社／ 巴拿馬市9日綜合外電報導
2016年的「巴拿馬文件」醜聞震撼全球，身處風暴核心的莫薩克馮賽卡法律事務所合夥人之一馮賽卡（圖）的律師今天表示，仍在等待判決的他已經辭世，享壽71歲。圖／美聯社資料照
2016年的「巴拿馬文件」醜聞震撼全球，身處風暴核心的莫薩克馮賽卡法律事務所合夥人之一馮賽卡（圖）的律師今天表示，仍在等待判決的他已經辭世，享壽71歲。圖／美聯社資料照

2016年的「巴拿馬文件」醜聞震撼全球，身處風暴核心的莫薩克馮賽卡法律事務所合夥人之一馮賽卡的律師今天表示，仍在等待判決的他已經辭世，享壽71歲。

莫薩克馮賽卡法律事務所（Mossack-Fonseca firm）合夥人馮賽卡（Ramon Fonseca Mora）法律團隊的一名成員告訴法新社，夜間他在巴拿馬市的醫院逝世，並表示馮賽卡是因為健康問題，4月8日「才會沒有出庭」，惟目前並不清楚他的確切死因。

「巴拿馬文件」（Panama Papers）揭露世界上有多少富人將資產藏匿在海外公司。這起洩密案震驚各國政府，曝光許多知名人士，在全球各地掀起眾多調查，也重創巴拿馬作為境外金融中心的聲譽。

莫薩克馮賽卡法律事務所洩露的1150萬份文件，牽扯到億萬富翁、政治家甚至體育明星等有影響力的人物。

冰島總理甘勞格森（Sigmundur DavidGunnlaugsson）在其家人擁有境外帳戶的消息被曝光後被迫辭職，時任巴基斯坦總理納瓦茲．夏立夫〈Nawaz Sharif）則因受到文件牽連而被終身取消任職資格。

其他受牽連的人包括英國前首相卡麥隆（DavidCameron）、足球明星梅西（Lionel Messi）、阿根廷時任總統馬克里（Mauricio Macri）、西班牙電影製片人阿莫多瓦（Pedro Almodovar）等。

這些文件被洩漏給德國報紙「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung），該報又與國際調查記者同盟（International Consortium of Investigative Journalists，ICIJ）分享了這些文件。

巴拿馬文件

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