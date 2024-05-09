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聯合國：2023年是拉丁美洲創紀錄氣候災害年

中央社／ 烏拉圭蒙特維多8日綜合外電報導

聯合國世界氣象組織今天說，由於聖嬰現象（El Nino）和氣候變遷的「雙重打擊」造成重大的天氣災難，拉丁美洲和加勒比海地區在2023年遭遇到有紀錄以來最熱的1年。

法新社報導，聯合國世界氣象組織（WorldMeteorological Organization, WMO）在新的報告中說，乾旱、熱浪、極端降雨和破紀錄的颶風對健康、糧食和能源安全以及經濟發展造成重大影響。

世界氣象組織秘書長索羅（Celeste Saulo）在聲明中說：「不幸的是，2023年是拉丁美洲和加勒比海地區氣候災害創紀錄的一年。」

她指出：「2023年下半年的聖嬰現象導致創紀錄的溫暖年分並加劇了許多極端事件，同時又有人為引起氣候變遷所導致的氣溫上升以及更頻繁極端災害。」

報告中說，2023年的平均氣溫是有紀錄以來最高的，墨西哥是該地區升溫速度最快的國家。

因熱浪而加劇的嚴重乾旱影響拉丁美洲的大片地區，包括中美洲的大部分地區，迫使通過巴拿馬運河的航運減少。

再往南方走，巴西、秘魯、玻利維亞、巴拉圭和阿根廷的部分地區在創紀錄的高溫下遭受野火襲擊。烏拉圭的飲用水供應岌岌可危。

報告還列出颶風歐蒂斯（Hurricane Otis），歐蒂斯在去年10月襲擊墨西哥度假勝地阿卡普爾科（Acapulco），造成51人死亡，財產損失超過30億美元。

根據世界氣象組織，氣候災害打擊農業和糧食安全，有1380萬人面臨「嚴重的糧食危機」，特別是在中美洲和加勒比海地區。

海水溫度上升也減少秘魯和厄瓜多等國的漁獲量。

報告中說，2023年拉丁美洲和加勒比海地區的經濟損失約為210億美元，主要是由風暴造成，幾乎一半的損失與颶風歐蒂斯有關。

加勒比海地區 巴拿馬運河 氣候變遷 熱浪 聖嬰現象 颶風

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