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緬甸軍政府領袖視訊柬埔寨前總理 談舉行選舉計畫

中央社／ 奈比多8日綜合外電報導
緬甸高層官員指出，軍政府領導人敏昂萊（圖）本週與柬埔寨前總理洪森視訊時，討論了在緬甸舉行選舉的計畫。圖／路透社
緬甸高層官員指出，軍政府領導人敏昂萊（圖）本週與柬埔寨前總理洪森視訊時，討論了在緬甸舉行選舉的計畫。圖／路透社

緬甸高層官員指出，軍政府領導人敏昂萊本週與柬埔寨前總理洪森視訊時，討論了在緬甸舉行選舉的計畫。洪森昨天也說自己提出請求，盼與緬甸民主派領袖翁山蘇姬視訊會談。

根據緬甸國營媒體，軍政府發言人紹敏通（ZawMin Tun）今天表示：「我們承諾舉行多黨民主選舉，為此我們目前正在籌備並執行必要措施。」

路透社報導，緬甸軍政府一再承諾會讓國家恢復民主制度，但並未提出舉行選舉的時間範圍。

紹敏通也提到，洪森（Hun Sen）是經驗豐富的領導人，對緬甸抱有興趣；但他沒有直接提及洪森提議跟翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）對話一事。

洪森在柬埔寨掌權近40年後，去年終於將總理一職交棒給長子洪馬內（Hun Manet）。

洪森昨天提到自己曾詢問敏昂萊（Min AungHlaing），是否能讓他跟被軟禁的諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬視訊會談。2021年，緬甸軍方發動政變，推翻她曾擔任實質領導人的民選政府。

洪森還說，敏昂萊會「好好考慮」他的請求。

翁山蘇姬的確切下落目前仍不明，她因叛國、賄賂和違反電信法等多項罪名被判27年徒刑，但其支持者堅稱翁山蘇姬並未犯下這些罪行。

洪森 緬甸 翁山蘇姬

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