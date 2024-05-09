稱領導人太忙…越南延後與歐盟特使會晤 傳因準備迎接普亭到訪
路透報導，越南正為俄羅斯總統普亭可能到訪做準備，外交人士透露，越南外交部已告知歐盟，下周無法與歐盟負責制裁俄羅斯的最高官員會面。
越南在與世界大國的關係中，一直努力奉行中立的外交政策。越南沒有譴責俄羅斯對烏克蘭的攻擊，西方國家認為其立場與克里姆林宮過於密切。
一位直接了解情況的外交官說，負責執行歐盟制裁措施的特使David O'Sullivan，下周將前往東南亞，原計劃於5月13至14日會見越南官員，但河內要求延後計畫，「因為領導人太忙，無法與他會面」。
另外三位外交官證實了此事，其中一位外交官說，越南方面建議將會面時間延後到7月。
其中一位消息人士稱，越歐會談延後，與普亭可能訪問越南的組織工作有關，因為歐盟特使在此之前訪問，可能會「破壞」普亭的到訪。
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