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菲律賓參謀總長駁斥對中協議 批北京「惡意影響」

中央社／ 馬尼拉8日綜合外電報導

菲律賓參謀總長布勞納（Gen. Romeo Brawner）今天批評中國「惡意影響行為」。此前當地報紙報導，1名菲國海軍中將已與北京達成協議，以緩和南海緊張局勢。

馬尼拉時報」（Manila Times）稍早公布1份通話紀錄，稱菲國海軍中將已同意中國提議的「新模式」，即菲國將使用較少船隻向派駐仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的部隊提供補給，並提前通知北京相關任務資訊。

路透社無法核實上述通話紀錄的內容。「馬尼拉時報」稱，這次談話發生在1月份，文字紀錄則是由1名未透露姓名的「中國高階官員」所提供。

近1年來，仁愛暗沙成為中國海警和菲國船隻之間一系列激烈對抗的導火線，衝突導致雙邊關係日益緊張。

菲國參謀總長布勞納（Romeo Brawner）透過聲明稱，「中方聲稱握有錄音檔…此事不值得太過關注，因為這似乎是中國共產黨的惡意影響行為」。

「通話紀錄不難捏造，錄音檔也可利用深偽（deepfake）技術來偽造。這些報導旨在分散人們對中國海警咄咄逼人行為的注意力。」」

中國外交部發言人林劍表示，駐馬尼拉大使館已公布兩國管理仁愛暗礁局勢「相關溝通」的細節。但林劍未就此提供詳細說明。

林劍在例行記者會上說，「相關事實明確、證據確鑿，不容否認。菲方執意否認上述客觀事實，意在誤導國際社會。」

馬尼拉當局1999年刻意將二戰時期的1艘老舊軍艦擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此須定期前往運送補給。此舉讓中國大為不滿。

北京屢次聲稱馬尼拉已同意將這艘船拖走，但馬尼拉拒絕承認這個說法。

北京 海軍 馬尼拉

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