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英外相卡麥隆將發表演說 呼籲歐洲對俄中更強硬

中央社／ 倫敦9日專電
英國外交大臣卡麥隆將發表兩場指標性演說，呼籲歐洲在日益艱險的國際局勢中，應更強悍、堅定，在當今國際間「意志力之戰」中，證明敵手的錯誤。 歐新社
英國外交大臣卡麥隆將發表兩場指標性演說，呼籲歐洲在日益艱險的國際局勢中，應更強悍、堅定，在當今國際間「意志力之戰」中，證明敵手的錯誤。 歐新社

英國外交大臣卡麥隆今天將發表兩場指標性演說，呼籲歐洲在日益艱險的國際局勢中，應更強悍、堅定，在當今國際間「意志力之戰」中，證明敵手的錯誤。

儘管外交部未預告卡麥隆（David Cameron）將在演說點名中國，值得一提的是，自首相蘇納克（RishiSunak）以降，英國政府高階官員近來曾數度公開提及由俄羅斯、伊朗、北韓、中國等組成的「威權國家軸心」（an axis of authoritarian states），無視中方抗議。

卡麥隆將陸續在國家網路安全中心（NCSC）和倫敦金融城市長官邸（Mansion House）發表演說，這是他去年11月接任外相以來，首度發表對外政策重大演說，且是在金融城市長官邸的年度例行對外政策演說外，加碼在NCSC發表談話。NCSC是英國的情報安全機關。

英國外交部指出，卡麥隆將呼籲，在7月華府北大西洋公約組織（NATO）峰會，所有成員國都必須展現今年將達成防衛支出在各國國內生產毛額（GDP）占比不低於2%的承諾。

蘇納克近日宣告英國至2030年達成國防支出在GDP占比達2.5%的目標。卡麥隆將重申蘇納克的呼籲，北約各成員國應儘速將「GDP占比2.5%」設定為新的防衛支出最低標準。

卡麥隆說，面對日益艱險的國際局勢，英國與盟友夥伴必須在競爭力、合作以及創新，皆勝過敵手。

卡麥隆將在演說指出，俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）對烏克蘭的非法侵略應當給英國及其盟友夥伴深刻教訓：做得太少、太遲，只會激勵侵略者。

他將提到，儘管俄羅斯對烏克蘭的非法侵略就發生在歐洲大陸，部分歐洲國家至今仍不願增加國防投資，「這樣的情況不能繼續下去」。

俄羅斯2022年2月以來對烏克蘭的全面侵略是第二次世界大戰後，歐洲國家遭遇的最大規模攻擊，也導致英國政府頻示警的「冷戰結束以來最危險世界局勢」。

今天是5月9日，也是俄羅斯國定「勝利節」，莫斯科一向會利用這個時機展現「壯盛軍容」，鼓舞全國上下「同仇敵愾」、「抵禦外侮」。

英國政府昨天宣布驅逐俄羅斯駐英武官，該武官被控實際上是以外交身分為掩護的軍事情報官員。

英方另解除部分俄羅斯在英不動產的外交保護地位，理由為相關場所實為情報活動基地。

英國政府並對俄羅斯外交簽證核發施加限制，包括縮短俄羅斯外交官駐英合法期限。

外交部昨天也召見俄羅斯駐英大使，再次鄭重警告俄方型態多樣的惡意行為不會被容忍。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）曾數次指出，在32個北約成員國之中，今年預計將有約20個達成防衛支出在GDP占比為2%的低標。

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