日本靜岡縣知事選舉公告 6名新人登記參選

日本靜岡縣知事川勝平太4月因發言惹議提出辭呈後，靜岡縣知事選舉今天公告，6名新人已登記參選。日媒分析，這場選戰除了聚焦中央新幹線等議題之外，選舉結果恐影響國政。

日本經濟新聞報導，靜岡縣知事選舉將在5月26日投開票。

今天已登記參選的6人分別為政治團體「個人的尊嚴黨」代表橫山正文（56歲）、共產黨提名的縣委員長森大介（55歲）、無黨籍的前濱松市長鈴木康友（66歲）、無黨籍的靜岡縣前副知事大村慎一（60歲）、無黨籍的自營業主村上猛（73歲）、無黨籍的顧問公司老闆濱中都己（62歲）。

其中，靜岡縣前副知事大村慎一受執政黨自民黨推薦；前濱松市長鈴木康友受最大在野黨立憲民主黨與國民民主黨推薦。公明黨則開放黨員自主投票。

而這場選戰是自民黨在4月底在3個選區的眾議員補選中均落敗後，接著登場的大型選舉。當時自民黨在2個選區未推出候選人、不戰而敗，唯一推出人選的島根1區敗給立憲民主黨。

日本經濟新聞分析，因此這場選戰中也帶有朝野對決的色彩，而靜岡縣知事選舉也可能影響國政。

此外，候選人關注的焦點預料包含是否批准磁浮列車中央新幹線靜岡縣區段工程，以及濱岡核電廠是否重啟等議題。

日本放送協會（NHK）報導，這場選舉也代表靜岡縣知事一職將睽違15年換人做，也是選民評價川勝執政15年的時刻。

75歲的川勝今年4月勉勵靜岡縣府新進職員時，一段發言遭民眾批為職業歧視後，提出了辭呈。