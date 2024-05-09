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日本將長鬚鯨列入商業捕鯨 官房長官：傳承食文化

中央社／ 東京9日專電

日本水產廳決定將長鬚鯨加入商業捕鯨對象名單中，將在募集公眾意見後，於6月交付水產政策審議會，最快7月作出決定。對於日本捕鯨文化遭到國際社會批判，日本內閣官房長官林芳正今天表示，「傳承我國傳統食文化相當重要」。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，日本在2019年退出國際捕鯨委員會（International WhalingCommission，IWC），恢復中斷30年的商業捕鯨。當時規定的捕鯨對象為小鬚鯨、布氏鯨和塞鯨3種，長鬚鯨是重啟商業捕鯨後，首個新增捕撈對象。對公眾意見徵集日期將於6月5日截止。

林芳正今天在記者會上，對於水產廳把長鬚鯨加入商業捕鯨的政策時表示，「鯨魚是重要的食物資源，和其他海洋生物資源一樣，都應該以科學為基礎進行永續利用」。儘管日本的捕鯨文化受到國際社會批評，但他強調，「傳承我國傳統的食文化相當重要」。

他指出，「為了改善捕鯨的國際環境，政府將加強與相關國家的合作和遊說，並採取必要外交措施，以促進鯨魚的可持續性利用」。

長鬚鯨是僅次於藍鯨的第二大鯨魚，而藍鯨是全世界已知最大的動物。

水產廳針對鯨魚資源量進行調查後，確認北太平洋有足夠的長鬚鯨族群，因此訂定將長鬚鯨列入捕撈對象的政策。與先前被允許捕撈的鯨魚一樣，捕撈限額將透過由IWC認證的方法計算，捕撈區域僅限日本領海和專屬經濟區（EEZ）。

水產廳為小鬚鯨、布氏鯨和塞鯨都設定了捕撈限額，去年這3種鯨魚共計捕獲294隻。

根據水產廳統計，鯨魚的消費量在1962年最高峰時期曾達到23萬噸，但近年來一直維持在2000噸。日本政府今年度提撥51億日圓預算，用於在學校營養午餐提供鯨魚肉，並支持捕鯨業者的販售活動。

商業捕鯨是以商業為目的獵捕鯨魚。為了保護鯨魚，IWC在1982年決定暫停捕鯨活動，日本在1988年中止捕鯨。日本在研究鯨魚數量後，於2019年6月30日退出IWC，同年7月1日恢復在領海與EEZ的捕鯨活動。

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