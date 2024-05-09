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尹錫悅為妻醜聞致歉 仍視國會推動調查為政治攻勢

中央社／ 首爾9日專電

韓國總統尹錫悅今天舉行就任兩週年記者會，首次就妻子金建希收受名牌包醜聞公開致歉，但仍稱國會為調查金建希而通過任命特別檢察官的法案，為在野黨的「政治攻勢」。

尹錫悅今天以直播方式舉行記者會，被問及最受關注的妻子醜聞時，表示「為妻子不明智的舉動向各位道歉。」

韓裔美籍牧師崔在永（Abraham Choi）2022年以隱藏式攝影機祕密錄下和金建希會面，並交給她名牌包的情形，影片在去年曝光；崔在永還表示在兩人首次見面時就曾送金建希名牌化妝品，對方的反應讓他認為這類禮物是取得會面機會的唯一方式。

韓國國會去年底為調查金建希及其家人的不法行為，通過任命特別檢察官的法案，但遭尹錫悅行使否決權。尹錫悅今天雖然為名牌包醜聞道歉，但仍強調在野黨推動的特檢法政治意圖明顯，將兩者劃清界線。

尹錫悅也主張，金建希因涉嫌操縱股價，從上屆政府開始受到長時間的調查，都是為了針對尹錫悅的攻擊；他認為在沒有發現任何嫌疑的狀況下，仍推動制定特檢法，明顯有所矛盾。

尹錫悅今天在發表約20多分鐘的談話後，開放媒體提問，談及民生、醫學院增招、朝野合作等多項議題，全程態度平靜。

對於執政黨國民力量在4月國會大選中慘敗，他表示自己「還有很多不足」，並重申會從自己與政府開始改變，積極增進與國會的溝通合作。

名牌包 尹錫悅 醜聞

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