國王好忙？查理、哈利同日辦活動 相隔不到4公里沒能見面

英王查理三世8日在白金漢宮舉辦罹癌後的首場花園派對，不久之後，薩塞克斯公爵哈利則現身倫敦聖保羅大教堂，出席「不屈不撓運動會」（Invictus Games）十周年慶祝儀式。英媒指出，哈利專程返回英國，父子倆同一天卻各自舉行活動，相距不到4公里沒能見上一面，顯示彼此關係從未如此遙遠。

英國每日電訊報報導，王室成員在白金漢宮齊聚一堂，在場的包括王妃卡蜜拉、愛丁堡公爵愛德華王子與夫人、安妮公主等。哈利孤身一人抵達聖保羅大教堂，但有已故母親黛安娜王妃的家族成員出席，舅舅史賓賽伯爵（Charles Spencer）與他擁抱問候。這兩場活動威廉王子皆未出席。

王室雜誌《陛下》（Majesty magazine）總編蘇厄德（Ingrid Seward）表示，史賓賽家族到場對哈利意義重大，「這向王室與哈利發出了明確訊息：黛安娜家族會支持哈利」。

每日電訊報則指出，兩場活動展現了英國王室的現況：一邊是執行公務的「溫莎團隊」（Team Windsor）；「薩塞克斯團隊」（Team Sussex）則在別處嶄露頭角。

據傳哈利本希望藉這次返英與父親會面，但他是否有向王室提出正式請求則眾說紛紜。最終，哈利7日抵達英國時，他的發言人發表書面聲明證實，查理「因為太忙」無法見哈利。王室沒有發任何聲明回應。

每日電訊報認為，由哈利這邊提出「國王太忙」這個理由，不免令人質疑。查理確實很忙，尤其現在正值他重新恢復公務的時候，而王室安排會議的方式很正式，與薩塞克斯家族的溝通管道也有限。