美學者：東亞人口負成長是雙面刃 美需及早應對

美中之間的競逐與國際的合縱連橫，形塑當代地緣政治格局。然而東亞人口將轉入負成長，衝擊北京的同時卻也會削弱日、韓、台等盟友，對美國將是利弊參半。

美國知名期刊外交事務（Foreign Affairs）刊出保守派智庫美國企業研究所（AEI）政經學者艾伯斯達特（Nicholas Eberstadt）的專文，分析他所認為東亞即將到來的人口崩盤乃至會如何重塑世界格局。

他引述聯合國經濟社會事務部（UN Department ofEconomic Social Affairs）人口司的預測，2020至2050年間，中國和日本的人口將分別減少8%和18%，南韓與台灣預估也會分別減少12%與8%；相較之下，美國人口可望成長12%。

專文稱東亞正走上人口統計學家可預見的人口衰退之路，若趨勢不變，東亞人口預計2020至2035年間將減少2%，2035到2050年將再減6%，之後每10年再減少7%。這股趨勢不只中、日、台、韓4地，也會北延到俄羅斯，預估現在起到2050年俄國人口將減少約9%。

反觀美國則暫無這類隱憂。日經新聞引述美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）依2020年的普查等數據預測，美國人口從2023年到2080年將持續增加，從約3.35億增至約3.7億，2080年之後才會進入減少趨勢，到2100年降為3.6億。

艾伯斯達特指出，人口乃至呈現的潛力對國力至關重要。在其他條件相同的情況下，人口較多的國家擁有更多勞動人口、更大的經濟且能徵召更多士兵。

東亞的國家發展空間勢必受即將到來的人口下滑而受限，包括實現經濟成長、累積投資與財富、打造社會安全網和兵源都會遇到困難，會面臨越來越多內部挑戰，尤其中國恐面臨無法克服雄心壯志與能力之間日漸拉大的鴻溝。

儘管國力不光取決於人口，但人口以愈發難以克服的方式減少將使東亞處於不利地位，很可能意味「亞洲世紀」可能永遠不會真正到來。

人口減少將讓中國不得不對寶貴的18至23歲人口做艱難戰略權衡。這批擁有最高教育程度、最好技術能力甚至最有前途的群體在全國人口所佔比例將越來越小，屆時應否當兵、應否縮減教育年限以彌補勞動力等問題會是北京不想面對的難題。尤其年輕人變少，恐導致中國社會對傷亡更敏感而更忌諱軍事行動。

然日、韓和台灣人口下滑，將使他們可能不再能夠或願意為區域安全維持貢獻。2020年時日本役齡人口還不到美國的1/3，到2050年時可能不到1/5；南韓到2050年時能入伍的人數恐不到美國的10%，台灣也會出現類似情況。

專文認為由於人口下降，日、韓將更難在與美國的安全聯盟中做出貢獻，台灣也更難在各種非正式機制中發揮作用，連同人口減少對貿易上衝擊，在多方面會將更多負擔轉嫁美國。

艾伯斯達特認為，中國人口下滑固然會是華府的地緣政治紅利，但其他東亞民主國家如此則會拖累華府，形成他們益發仰賴與美夥伴關係之際，卻越來越不吸引美國，華府屆時可能被迫要減少對這些國家的安全投資，但這又會導致雙邊摩擦，美方需防患未然。