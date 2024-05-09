南華早報：美智庫建議華府檢討與香港接觸方向

香港南華早報導，美國智庫CSIS最近發表報告，除強調香港國安法侵蝕香港的高度自治，也提醒美國政府，一味懲罰或放棄香港，只會為香港帶來反效果。

根據英文南華早報今天的報導，美國「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and InternationalStudies, CSIS）7日發表了相關報告；這份報告獲得美國國務院支持，在香港訪問了35人而完成。

據報導，報告表示，如果美國在處理香港問題上所依據的基本政策是懲罰或放棄，在保留香港餘下的自治上只會帶來反效果。

報告建議，美國政府應該重新檢視接觸香港的方向，較聰明的做法，是在香港尚餘的空間上保持交往，包括民間往來、外來互動和政治辯論。

報告認為，這些接觸需要耐性及堅持，但肯定有益於美國。

與此同時，報告批評香港國安法明顯損害了基本法對香港所保障的高度自治；香港尚未如同中國大陸城市，但其發展軌跡是清晰的，令人憂慮。

報告並說，3月實施的香港基本法23條立法受到在香港營商的香港本地及海外業者關注。

但報告認為，香港仍有一定程度的復原能力，對香港採取合適的接觸策略，對維護香港所剩餘的自治和空間很重要。