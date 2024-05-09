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FedEx波音貨機未開起落架驚險著陸 土耳其展調查

中央社／ 伊斯坦堡8日綜合外電報導

土耳其交通部官員表示，聯邦快遞公司（FedEx）一架波音（Boeing）767型貨機今天在未打開前起落架的情況下降落伊斯坦堡機場，但未有人員死傷，有關當局已展開調查。

路透社報導，土耳其交通部聲明說，這架從法國巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulle Airport）起飛的飛機通知伊斯坦堡塔台起落架無法打開，並在塔台引導下著陸，成功停在跑道上。

機場救援和消防隊在飛機降落前緊急出動，所幸沒有人員受傷。土耳其交通部未說明故障原因。

這是一架機齡近10年的波音767貨機，為最常見的貨機之一，以1980年代開始採用的767客機機型為基礎。

土耳其交通部官員說，當局已展開調查，交通部人員正在現場檢查，但未提供更多細節。

波音公司將記者提問轉給FedEX。FedEX在聲明中表示正配合當局調查，並將提供更多資訊。

路透社取得的影片顯示，機頭在跑道上磨擦地面後停了下來，被澆上消防泡沫。飛機磨地時火花四濺，冒出一些煙霧，看起來沒有發生火災。

交通部 土耳其 機場

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