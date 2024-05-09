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南韓總統尹錫悅辦就職2周年記者會 替妻子收名牌包「不明智行為」致歉

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓總統尹錫悅當地時間9日上午10時在龍山總統府舉行就職兩周年記者會。歐新社
南韓總統尹錫悅當地時間9日上午10時在龍山總統府舉行就職兩周年記者會。歐新社

南韓總統尹錫悅當地時間9日上午10時（台灣時間上午9時）在龍山總統府舉行就職兩周年記者會，並回答媒體提問，針對第一夫人金建希收受價值新台幣約7萬元的名牌包爭議，尹錫悅也替妻子「不明智的行為」向社會大眾致歉。

韓聯社報導，尹錫悅9日上午10時對國民發表談話，回顧過去兩年來的執政感想和政策推進情況，並介紹今後三年的施政計畫，時長約20分鐘，之後將接受媒體提問1小時。

當提及民生問題時，尹錫悅感到心情沉重並表示慚愧，稱每當走訪基層聽到群眾訴苦時都心痛不已，深感責任重大，強調過去兩年來，與國民同喜同悲，馬不停蹄。

有關南韓低出生率問題，尹錫悅在談話中表示，將成立新部門解決該國出生率低下問題，稱「為了克服低出生率此一國家緊急狀態，我們將充分調動國家所有力量」。

此外，針對妻子金建希遭檢舉2022年收受旅美牧師崔在永賄賂的一只價值約新台幣7萬元的迪奧包，尹錫悅也在記者會上替妻子「不明智的行為」向大眾致歉。

他表示，「我為我妻子不明智的行為引起大眾關注而道歉。」不過，有鑑於檢方已對這些指控展開調查，他不會再進一步發表評論。

尹錫悅發表兩周年記者會前夕，南韓法務部8日做出決議，尹錫悅的岳母、第一夫人金建希的母親崔銀順將可獲假釋，預計14日出獄。崔銀順先前因為偽造文書罪被判處1年徒刑。

77歲的崔銀順2013年購買京畿道城南市一處土地時，涉及偽造349億韓元（約新台幣8.3億元）的銀行存款證明，被依偽造文書罪判處1年有期徒刑，去年7月21日案件二審宣判，崔銀順遭到拘留，並且隨後一直被關押在首爾東部拘留所。

南韓法務部8日舉行佛誕日假釋審查委員會，該會全員最終同意崔銀順的假釋資格，待法務部長朴性載許可後，預計最快14日上午10時可出獄。

假釋 南韓 尹錫悅

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