快訊

鐘點費漲但只多30元 兼任師自嘲：可多吃便當免淪街友

被爆與角頭吃魚翅宴！北市警局長張榮興「這樣解釋」

女工程師Firefox開7470個分頁「失手關掉」哭喊再也開不了！網曝1招救回

駐加代表處「台灣之夜」 各界友人盛情參與

中央社／ 多倫多8日專電

加拿大代表曾厚仁夫婦7日晚間在渥太華主持年度「台灣之夜」，現場冠蓋雲集，逾70位聯邦參眾議員出席盛會；多位議員強調將在國會繼續積極助台，力促加國政府支持台灣參與CPTPP。

今年「台灣之夜」主題聚焦介紹台灣高科技創新實力，邀請台灣重要產業界人士預錄影片；包括對外貿易發展協會董事長黃志芳、漢翔航太公司董事長胡開宏、台達資本董事長劉亮甫及巨大集團董事長杜綉珍等，均透過影片籲請加拿大各界支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），深化加台經貿合作。

活動現場搭配12家知名加台企業，設攤展示特色產品或服務，與全場賓客近距離交流，具體呈現台灣作為全球優質貿易夥伴的正面形象，以及推動台加原民合作成果；其中包括北陸能源（Northland PowerInc.）、中華航空、長榮航空、捷安特、李長榮化工、QNAP、Solink、SteriPro、Lastic、多倫多台貿中心、北美洲台灣商會聯合總會及加國緬尼托巴省原住民組織Dakota Ojibway Tribal Council等。

曾厚仁致詞表示，加拿大政府在印太戰略指引下，與印太區域互動日益密切，台加去年底甫簽署台加「投資促進及保障協議」（FIPA）進一步強化雙邊供應鏈基礎，促進經貿投資成長；今年加拿大擔任CPTPP輪值主席，也是該組織第二大經濟體，相信將在推動CPTPP擴大發展上，扮演關鍵角色。

曾厚仁強調，台加是價值觀一致的天然夥伴，都主張自由開放民主以及市場導向的國際經濟秩序。台灣隨時準備加入CPTPP，為強化全球供應鍵、抵禦經濟脅迫、創造公平透明的市場環境，做出貢獻；期盼加國各界友人繼續為台灣發聲。

「台加國會議員友好協會」會長史葛洛（JudySgro）眾議員、保守黨影子外交部長莊文浩（MichaelChong）以及各主要政黨代表致詞時，紛紛堅定表態，支持深化台加關係，並將繼續在國會積極助台，力促加國政府支持台灣參與CPTPP。

「台灣之夜」活動在加拿大國會宴會廳（Sir John AMacdonald Building）舉行，逾70位加國參眾議員、行政部門官員、僑學商科技及新聞界人士、19國近40位外國使節團及外交官，逾400位賓客到場共襄盛舉。

加拿大 議員

延伸閱讀

經濟日報社論／​改善兩岸關係 經貿先行

柯建銘再轟在野沒收民主 台灣國會恐香港化

國會改革案再度表決散會 柯建銘批傅崐萁拍桌天搖地動

倡總統國情報告 傅崐萁：賴清德請履行誓言

相關新聞

南韓總統尹錫悅辦就職2周年記者會 替妻子收名牌包「不明智行為」致歉

南韓總統尹錫悅當地時間9日上午10時（台灣時間上午9時）在龍山總統府舉行就職兩周年記者會，並回答媒體提問，針對第一夫人金...

奧運聖火經12天航行終登陸法國！15萬人塞爆馬賽港口見證

奧運聖火搭乘19世紀的三桅帆船「貝倫號」（Belem）從希臘出發，歷經12天航行，於8日抵達法國馬賽港（Marseill...

起落架故障！FedEx貨機「機頭朝地」迫降土耳其 驚險畫面曝

土耳其交通部官員表示，聯邦快遞（FedEx）一架波音767貨機8日在沒有打開起落架的狀況下，降落在伊斯坦堡機場。現場影片...

英驅逐俄武官、限制俄外交簽證 加劇兩國緊張

英國政府今天宣布將驅逐一名俄羅斯武官，理由是此人為一名「未對外公開的軍事情報官」，此舉加劇了倫敦當局與克里姆林宮之間的緊...

塞爾維亞積極取悅習近平 歐洲強權冷眼看北京插旗

塞爾維亞今天以超大排場歡迎中國國家主席習近平，總統武契奇高喊「台灣是中國的」，換取習近平在科索沃議題上的支持。專家分析，...

巴西南大河州再遭暴雨襲擊 災區雪上加霜

巴西氣象部門今天指出，近幾週發生洪患的南大河州再遭暴雨襲擊，未來幾天除了強降雨之外，還可能發生強風和閃電，讓受災地區雪上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。