美菲軍演 擊沉菲除役陸製艦

美國、菲律賓四月起舉行「肩並肩」年度軍演。法新社引述官員報導，美菲兩軍八日在台灣以南約四百公里的菲國北伊羅科斯省佬沃市附近，用菲海軍二○二○年除役的中國大陸製小型補給艦「卡里拉亞湖號」為靶船，進行模擬擊沉敵艦演訓。菲方否認選陸製船隻當目標別有用心。

參與該艦擊沉演習的包括菲海軍一艘快速攻擊艇、巡防艦，一架空軍戰機、直升機和陸基火砲，以及美國一架Ｆ–十六戰機和一架ＡＣ–一百三十空中砲艇。參演者用反艦飛彈、火箭、加農砲、陸基火砲等發動數波攻擊，讓卡里拉亞湖號逐漸沉入水底。

規畫八日行動的菲軍中校阿薩夫表示，參演人員任務是試圖阻止侵略者登陸菲律賓領土。美國陸軍一個參演單位的指揮官卡希爾說，美菲陸、空軍合力達成的戰力，極具殺傷力。他同時以團隊運動來打比方，「你不能在大賽當前，才和一個新的隊伍上陣」，強調需要事前練習。

菲海軍司令阿達奇先前已否認拿陸製船艦當演習對象意有所指，表示該艦在菲服役多年，若存在任何附帶要素都並不重要。日前，美菲也執行牽涉飛彈、火砲的實彈演習，演練阻止敵軍登陸菲國北岸的假想入侵。

菲、中兩國正因南海主權歸屬、船隻衝突等，關係對立加劇。中國外交部發言人林劍六日被問到美菲軍演事宜時說，一切軍演都不應劍指第三方或傷及其利益，「相信地區國家都看得很清楚，目前究竟是誰在本地區挑動軍事對抗、推升緊張局勢」。

美菲肩並肩軍演四月廿二日起展開，預計本月十日落幕，超過一點六萬名美菲官兵參演，還有數百名澳洲軍人參與。