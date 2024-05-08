澳洲對台友邦吐瓦魯大增金援 助建海底電纜及填海等

中央社／ 雪梨8日綜合外電報導

中國努力拉攏各太平洋島國之際，澳洲將把提供給太平洋友邦吐瓦魯的財務援助大增逾4倍，以鞏固雙方於去年11月簽署、具劃時代意義的一份氣候、移民和安全事務條約。

路透社報導，正在吐瓦魯進行訪問的澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今晚表示，澳洲政府已承諾將全國預算中的1億1000萬澳元（約新台幣23億元）提供給吐國。

這筆預算中有5000萬澳元將用於打造吐瓦魯首條海底電纜，讓吐國民眾能與全球電信服務連結；1900萬澳元用於一項填海計畫，讓因海平面持續上升而面臨滅國危機的吐瓦魯海岸線獲得強化。

此外，其中的1500萬澳元將用於一座國家安全協調中心，以及1000萬澳元直接支援吐國預算。

上述金援規模明顯多於澳洲在2023至2024年度提供給吐國的1700萬澳元（約新台幣3億6000萬元）。

中國在太平洋擴大安全勢力的企圖心，在吐瓦魯今年1月的國會選舉中成為備受關注的議題。當時角逐總理大位的2名候選人表示，吐瓦魯應考慮與台灣斷交、與中國建交，以爭取更多資金；還應檢討新的吐澳安全條約。

吐國大選投票前2週，鄰國諾魯才與台灣斷交。中國先前在諾魯修建了一座港口，並承諾提供更多援助。

不過，吐國新任總理泰歐（Feleti Teo）上任後，承諾維持與台灣邦誼，並批准去年11月與澳洲簽署的「好鄰聯盟」（Falepili Union）協定。這份協定讓吐瓦魯公民能移居澳洲工作或求學，並在海平面不斷升高的情況下繼續承認吐瓦魯的存在。

黃英賢今晚在一場演說中表示：「澳洲已提供吐瓦魯一項安全保證，以在發生人道災難、疫情或遭遇攻擊時予以支援。」

她還說：「這也是史上首次有2個國家同意一項具法律約束力的工具，以確保國家地位在面臨海平面升高的情況下仍可續存。」

好鄰聯盟協定也允許澳洲審查吐國與第3國所簽署、涉及廣泛安全領域的協議，包括港口和電信等。

吐瓦魯 澳洲

相關新聞

泰國大麻政策大轉彎 總理：年底前重新列為毒品

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）今天表示，年底前將重新把大麻列為毒品。泰國是亞洲首批將娛樂用大麻除罪化的...

俄央行凍結資產收益轉援烏 歐盟各國原則上同意

法新社8日報導，歐盟成員國「原則上」已同意一項計畫，要將俄羅斯央行在歐盟境內被凍結資產的收益用於援助烏克蘭。

AZ承認疫苗恐引罕見血栓 越南當局：已無庫存勿驚慌

藥廠AZ首度在法庭文件承認自家COVID-19疫苗可能引起罕見血栓。越南中央衛生流行病學研究院表示，越南已經沒有AZ的C...

冒犯君主遭定罪！示威浪潮訴求王室改革 泰國知名民主人士判刑3年

泰國法院今天以誹謗王室的罪名，判決知名民主活動人士、27歲的帕努彭3年徒刑

水俁病團體代表發言遭消音引眾怒 岸田稱「不適當」日大臣親致歉

日本環境大臣伊藤信太郎5月1日下鄉跟水俁病團體代表座談時，因限時每人發言3分鐘，「超時就消音」引發眾怒，首相岸田文雄認為...

上周議會候選人才受重傷…德政治人物接連遇襲 柏林前市長也掛彩

德國首都柏林前市長、現任經濟參議院議員吉菲（Franziska Giffey）昨天（5月7日）晚間在柏林一家圖書館突然遭到襲擊並受到輕傷。柏林警方通報案情時說，周二晚上，吉菲在柏林一家地方圖書館被一名男子用一個書包從背後偷襲擊中頭部和頸部，書包裡裝有硬物。嫌疑人隨後迅速逃離現場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。