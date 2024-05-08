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AZ承認疫苗恐引罕見血栓 越南當局：已無庫存勿驚慌

中央社／ 河內8日專電
AZ將全球回收旗下新冠疫苗，以因應需求銳減。美聯社
AZ將全球回收旗下新冠疫苗，以因應需求銳減。美聯社

藥廠AZ首度在法庭文件承認自家COVID-19疫苗可能引起罕見血栓越南中央衛生流行病學研究院表示，越南已經沒有AZ的COVID-19疫苗，最後一次施打AZ疫苗已經是去年7月。

網路媒體越南快訊（VnExpress）今天報導，越南中央衛生流行病學研究院一名代表表示，目前越南僅存的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗是輝瑞大藥廠（Pfizer）所生產，效期至今年9月。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）日前報導，英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）首度在法庭文件中承認自家的COVID-19疫苗可能引起罕見血栓副作用。

越南衛生部日前表示，AZ疫苗如果有副作用，只會在施打後的28天內出現，呼籲已經施打的民眾不用驚慌。

越南快訊指出，AZ疫苗2021年2月在越南問世，這也是首款獲越南批准有條件進口的COVID-19疫苗。在越南引進前，AZ疫苗已經在181個國家與地區獲准緊急使用。

越南在COVID-19疫情爆發時購買了3000萬劑的AZ疫苗，此外還有一波波的疫苗捐贈湧入。相關單位最近一次發配AZ疫苗是在2023年2月，當時共發配了超過80萬劑至全國各地，效期至當年7月。

越南總人口數約1億，截至2023年年中，共計接種了2億6650萬劑各廠牌的COVID-19疫苗。河內當局為越南的COVID-19疫苗高覆蓋率感到自豪。

AZ疫苗 COVID-19 血栓 越南

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