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冒犯君主遭定罪！示威浪潮訴求王室改革 泰國知名民主人士判刑3年

中央社／ 曼谷8日綜合外電報導
泰王瓦吉拉隆功。美聯社
泰王瓦吉拉隆功。美聯社

泰國法院今天以誹謗王室的罪名，判決知名民主活動人士、27歲的帕努彭3年徒刑。

法新社報導，批評指出，政府運用嚴厲的冒犯君主法（lese majeste law）讓異議人士噤聲，根據這項保護泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）和王室成員的嚴峻法律大量起訴。

2020年泰國青年掀起一波示威浪潮，數以萬計人走上街頭，史無前例地訴求王室改革，帕努彭（Panupong Jadnok）是當時帶頭的學生領袖之一。

泰國法律扶助團體「泰國人權律師組織」（ThaiLawyers for Human Rights）代表告訴法新社，帕努彭因為2020年與泰王有關的社群媒體發文而遭到定罪，並表示曼谷刑事法院原本裁定4年徒刑，後來因為帕努彭提出有利證詞而減為3年。

帕努彭還因冒犯君主罪而面臨其他8項指控，若遭到定罪，每一項指控最高可能讓他坐牢15年。

因俗稱冒犯君主罪的泰國刑法典112條而遭到起訴的活動人士超過150人，帕努彭只是其中之一。

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