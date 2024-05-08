冒犯君主遭定罪！示威浪潮訴求王室改革 泰國知名民主人士判刑3年
泰國法院今天以誹謗王室的罪名，判決知名民主活動人士、27歲的帕努彭3年徒刑。
法新社報導，批評指出，政府運用嚴厲的冒犯君主法（lese majeste law）讓異議人士噤聲，根據這項保護泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）和王室成員的嚴峻法律大量起訴。
2020年泰國青年掀起一波示威浪潮，數以萬計人走上街頭，史無前例地訴求王室改革，帕努彭（Panupong Jadnok）是當時帶頭的學生領袖之一。
泰國法律扶助團體「泰國人權律師組織」（ThaiLawyers for Human Rights）代表告訴法新社，帕努彭因為2020年與泰王有關的社群媒體發文而遭到定罪，並表示曼谷刑事法院原本裁定4年徒刑，後來因為帕努彭提出有利證詞而減為3年。
帕努彭還因冒犯君主罪而面臨其他8項指控，若遭到定罪，每一項指控最高可能讓他坐牢15年。
因俗稱冒犯君主罪的泰國刑法典112條而遭到起訴的活動人士超過150人，帕努彭只是其中之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言