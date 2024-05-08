水俁病團體代表發言遭消音引眾怒 岸田稱「不適當」日大臣親致歉

日本環境大臣伊藤信太郎5月1日下鄉跟水俁病團體代表座談時，因限時每人發言3分鐘，「超時就消音」引發眾怒，首相岸田文雄認為「消音」作法不適當，伊藤今天親赴地方致歉。

日本放送協會（NHK）及富士新聞網報導，伊藤今天親赴熊本縣水俁市，當面向水俁病患者團體代表等人一一致歉，原因是5月1日一場座談會上，環境省職員在團體代表發言「超時」後直接切斷麥克風聲音，並多次制止對方繼續發言。

岸田今天傍晚在官邸受訪時說，以超時為由切斷正在發言者的麥克風聲音，「讓相關團體成員感到不愉快，是不適當的作法」。

岸田說，伊藤已親赴當地向相關團體及相關人士致歉，也表明將採取更貼近相關團體需求的措施的決心。岸田說，「希望伊藤做好自己的工作」。

5月1日在水俁市舉行追悼水俁病死者的儀式後，由患者及被害人組成的8個團體代表，跟伊藤進行座談。

就在這些代表持麥克風說明對中央政府的要求等事項時，環境省職員突然將麥克風「消音」，理由是各團體代表發言限時3分鐘，「超時」就會被切斷麥克風聲音。當天有兩位團體代表因為發言超時被消音。

伊藤今天一一向團體代表等人低頭致歉，團體方面則質疑，「真的有考慮到水俁病受害者嗎？如果有考慮到的話應該不會做出那樣的事」。

其中一個團體的成員說，想到只給3分鐘發言，超時就會被消音，真的讓人十分氣憤，「我們年紀都大了，就算想整理好心裡想說的話，也沒辦法在短時間做到」。

這名成員說，明年起至少也要給他們10分鐘時間發言，「3分鐘根本就無法了解水俁病」。

伊藤對此表示，深刻反省環境省整體的責任或是他身為環境大臣的責任，「3分鐘發言時間並不足夠，應該要讓大家能更加暢所欲言」。