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越南568人吃完麵包送醫 驗出沙門氏菌大腸桿菌

中央社／ 河內8日專電

越南南部同奈省日前發生集體食物中毒事件，大批民眾吃完麵包後嘔吐、腹瀉，共568人送醫救治。官方檢驗報告出爐，食物及患者的檢體驗出含有沙門氏菌與大腸桿菌。

越南民智報（Dan Tri）報導，同奈省（Dong Nai）衛生局副局長武氏玉琳（Vo Thi Ngoc Lam）7日下午表示，這起發生在同奈省隆慶市（Long Khanh）的食物中毒事件樣本檢測出沙門氏菌與大腸桿菌。

胡志明市二號兒童醫院近日宣布，1名14歲患者糞便樣本驗出沙門氏菌。同奈省收治的3名重症兒童的血液也驗出感染大腸桿菌。

這家出現食安問題的冰姑（Co Bang）麵包店位在同奈省隆慶市，4月30日共售出1100個麵包，自4月30日至5月1日陸續有消費者食用麵包後出現胃痛、腹瀉、嘔吐等食物中毒症狀。截至5月7日共568人送醫急救。

冰姑麵包店老闆娘表示，她從零售店購買食材和食物，然後自行在家中加工。用豬肝和肥肉製成肉醬、用紅蘿蔔和白蘿蔔製成醃泡菜、用高湯、調味粉、味精和醬油製成醬料等。

初步調查指出，冰姑麵包店沒有食品安全證書，店內4名工作人員均未領有食品安全知識相關證照，也沒有健康檢查報告。麵包店自事發後已暫停營業，須取得食品安全證書與主管機關公布結論後才能恢復作業。

食品安全 食物中毒 麵包

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