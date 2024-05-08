華府台灣關係法45週年照片展 重現拜登上世紀訪台照

台灣關係法45週年照片展在華府登場，重現台美半世紀互動，現場除了前總統蔣經國接見時任阿肯色州長柯林頓的畫面外，也可見美國總統拜登擔任參議院外交委員會主席時率團訪台的舊照。

駐美國代表處於5月1日至31日於喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心（Sigur Center for Asian Studies）舉辦「台灣關係法立法45週年照片展」，呈現36張雙邊歷史性時刻，包括美國前總統雷根（Ronald Reagan）於1982年3月1日檢閱台灣關係法相關文件時的親筆批示，內容寫道：「我方恪守對台灣之承諾-無須再議」。

往展場內走，左、右兩排依照時間軸一一展示台美關係發展歷程，包括前總統李登輝於1991年接見1979年後第一位訪台的卸任總統福特（Gerald Ford），及前總統陳水扁接見時任美國參議院外交委員會主席拜登（Joe Biden）訪團。

根據總統府新聞稿，拜登當時表示，他們此行帶來的是美國國會對台灣堅定的支持以及美國在台灣關係法下應有的立場。對於台灣的前途，他堅決主張要由台灣人民來決定。

展出照片也紀錄2021年底總統蔡英文與美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）在空軍嘉義基地參加F-16V接裝典禮、2023年前駐美代表蕭美琴與美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定，及駐美代表俞大㵢今年出席台灣關係法45週年酒會等。

俞大㵢昨天於台灣關係法研討會致詞，回憶1979年美國與中華民國斷交時，「對許多台灣人來說，未來的前景可能看起來極其黯淡。對我們許多人來說，這是世界末日」。

他說，但是美國國會採納並通過了台灣關係法，加上後來的六項保證，一直是美台關係的基石。1979年以來，雙邊在安全、國防、教育、科技、貿易等方面都蓬勃發展。

他以在華府近日的發展為例指出，美國通過援外法案強化印太防禦，包括台灣。21世紀貿易倡議最新一輪談判才在台北舉行，以及其他正在華府進行的議題，顯示雙邊使關係更為穩固。

提到台灣半導體經貿地位時，俞大㵢幽自己一默說，如今人人都談台積電，「有時我不得不跟大家澄清，本人真的不代表台積電，我代表台灣」。

他說，台灣是一座島嶼，但在經濟方面，「我們可是強者」。台灣關係法直接或間接地讓台灣擁有今天的成就，給了空間，對台灣非常重要。

1978年底，美國宣布自1979年1月1日起與中華民國斷交，與中華人民共和國建交；為處理台美關係，美國國會推動台灣關係法（Taiwan Relations Act ）。在國會通過後，時任美國總統卡特（Jimmy Carter）於1979年4月10日簽署，法律效力回溯至當年1月1日。

台灣關係法共有18條條文，涵蓋安全、軍售、經貿、文化等多層面關係，美國依據台灣關係法對台軍售，不但維繫了台海和平，更保障台灣民主及經濟發展。