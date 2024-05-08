駐韓美軍被控竊盜案！俄法院裁定預防性羈押 美國面臨外交難題

俄羅斯法院表示，美國軍人布萊克（Gordon Black）被控竊盜，造成他人重大損失，將在海參崴（Vladivostok）羈押到7月2日。

路透社報導，美國國防部昨天表示，布萊克未經許可就飛到俄國遠東城市海參崴，不僅違反軍紀，而且還曾經過中國。

布萊克本月初在海參崴遭拘留，此事對美國而言又是一個外交難題。美國先前就警告公民不要前往俄羅斯。

海參崴的法院在聲明中說，布萊克偷竊一名公民的財產，造成此人重大損失，院方已決定預防性羈押到7月2日。

海參崴的俄羅斯內政部門昨天表示，一名32歲女子對這名34歲嫌疑人提訴。兩人是在南韓認識，男方到海參崴探訪女方，兩人發生爭執，女方後來向警方報案，指控男方偷錢。男方在當地的飯店被捕，而他已買了返程的機票。

美聯社引述不具名官員說法報導，這名美軍派駐南韓，本應返回美國德州的基地，卻私自飛到俄國看女友。